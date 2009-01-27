Повертається ера дефіциту

У столичних супермаркетах скорочується асортимент товарів і зникають продукти багатьох торгових марок.

Як пише «Газета по-киевски» (№14 від 27 січня 2009 року), ще перед Новим роком у супермаркетах, магазинах і кіосках стала дефіцитом кава «Chibo».

У середині січня в «Cільпо» на Лук’янівці на полицях з крупами залишився тільки один вид вівсяних пластівців, а зазвичай там були представлені 4 й більше виробники. Скоротився асортимент дитячих підгузників (залишилися всього 2 виробники). У супермаркеті «Велика кишеня» на Борщагівці спорожніли полиці з чаєм: за словами продавців, давно вже не завозили чай ТМ «Майский», «Принцеса Ява» і ряд інших.

Зараз у магазинах все частіше товари виставлені в один ряд для того, щоб приховати порожнечу.

«Асортимент товарів у супермаркетах став значно менший. Причин кілька, але всі вони пов`язані з кризою», - цитує газета на умовах анонімності слова менеджера однієї з торгових мереж.

Автор матеріалу вважає, що найбільш гострою проблемою є зміна умов розрахунків між виробниками, постачальниками і реалізаторами (супермаркетами). «Раніше всі використовували кредити, тепер такої можливості немає. До кризи за товари розрахунок відбувався після реалізації, тепер усі хочуть передоплату», - пише видання.

Газета стверджує, що загроза розорення нависла над цілою низкою компаній. «Серед виробників страждають насамперед невеликі підприємства, в яких не вистачить вільних коштів, щоб давати передоплату за сировину. Зокрема, є ймовірність зникнення деяких виробників майонезу, які неспроможні будуть купити кокосову олію, що подорожчала», - зазначає «Газета по-киевски».

Крім того, багато дилерів, які працюють з іноземними виробниками, розорилися після різкого подорожчання долара. «Така доля спіткала імпортерів іспанських оливок, таїландських ананасів, ряд інших. Тепер цих товарів завозиться менше», - пише видання.

За інформацією газети, найближчим часом може закритися мережа продуктових магазинів «Смак». «Купівельна спроможність населення скоротилася, а ціни ростуть. Виручка магазинів різко впала, і вони змушені розривати контракти на постачання товарів, за які вимагають передоплату, а також не дуже ходових, які не обіцяють швидкого повернення вкладених грошей», - аргументує «Газета по-киевски».

Крім того, виробники також здебільшого обмежуються постачаннями тільки найпопулярніших товарів.

«Отже, в 2009 році асортимент товарів у супермаркетах і далі скорочуватиметься. Поки що це ще не дуже помітно, виручають старі запаси. Але фахівці кажуть, що ситуація погіршиться навесні, і нам доведеться на якийсь час забути про різноманітність і достаток», - резюмує газета.