НБУ дозволив банкам реструктуризувати кредити фізичних осіб

Національний банк України дозволив банкам самостійно, на власний ризик, з урахуванням фінансового стану позичальників – фізичних осіб, реструктуризувати надані кредити.

Про це йдеться у постанові правління НБУ № 49 від 5 лютого, розміщеній на офіційному сайті Нацбанку.

Крім того, даною постановою банкам дозволено здійснювати оцінку фінансового стану позичальників і стану обслуговування боргу без урахування факту реструктуризації за умови, що кредитним договором встановлено термін погашення основного боргу та/або відсотків/комісій не рідше, ніж раз на місяць, і позичальник забезпечує виконання зобов`язань своєчасно і в повному обсягу.

Також НБУ дозволив банкам підвищувати на один рівень категорію реструктуризованої кредитної операції по позичальниках, які віднесені до класів „Б”, „В” і „Г” та які впродовж останніх шести місяців обслуговують борг на рівні «добре».

Рекомендується здійснювати реструктуризацію заборгованості з дотриманням наступних принципів:

створення умов для забезпечення відновлення платежів по кредиту шляхом продовження термінів дії договорів та/або зменшення щомісячних платежів до прийнятного рівня, виходячи з фінансових можливостей позичальника;

уникнення конфлікту інтересів банку і клієнтів під час реалізації застави по кредиту;

незастосування штрафних санкцій (пені, штрафів) по реструктуризованих кредитах у разі забезпечення виконання позичальниками умов додаткового договору або дострокового їх погашення.

У постанові також вказано не застосовувати до банків заходи впливу за порушення економічних нормативів, якщо воно викликане зростанням курсу інвалют.

Банки повинні забезпечити поетапне (щомісячне) зменшення суми розбалансування між активами і пасивами (більше року) у разі її перевищення над сумою фактично сплаченого зареєстрованого статутного капіталу до 1 листопада 2010 р.