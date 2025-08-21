Через цей розлад дітям стає складніше концентруватися і вони частіше відчувають себе самотніми, розповіла Зеленська.

В Україні 44% дітей мають ознаки потенційного ПТСР (посттравматичного стресового розладу). Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська під час освітньої конференції "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу".

"Це означає, що дітям складно концентруватися, вони легко засмучуються, вступають у бійки, почуваються самотніми, мають проблеми зі сном", – сказала вона.

Перша леді подякувала фахівцям, які працюють з дітьми та допомагають пережити потенційно травматичний досвід через російський напад. Також вона нагадала, що з 2022 патронує всеукраїнську програму ментального здоровʼя "Ти як" .

"Сподіваюся, що у ваших навчальних закладах вона також починає втілюватися, проростати. Це про появу програми соціально-емоційного навчання, уроки та тренінги з емоційної грамотності, комунікація, вирішення конфліктів, програми протидії булінгу та підтримки інклюзивності. Все це про знання власних емоцій, розуміння емоцій інших людей, підтримку себе та інших у складних моментах. Прагнемо, щоб школа ставала джерелом і цих знань", – додала Зеленська.

ПТСР в Україні: важливі новини

Рік тому в Міноборони розповіли, що посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) становить 29% від усіх невралгічних захворювань, пов’язаних зі стресом, на які страждають українські військові. Тоді також повідомлялося, що кількість воїнів з ПТСР буде тільки зростати.

