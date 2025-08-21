США перехопили російський літак-розвідник біля Аляски

NORAD підняло винищувачі для супроводу літака, що наблизився до американського узбережжя

Військові Сполучених Штатів зафіксували й перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски (ADIZ).

Як повідомило командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), літак залишався в міжнародному повітряному просторі та не порушував суверенних кордонів США чи Канади.

Для його ідентифікації та супроводу NORAD підняло два винищувачі F-16 та літак-заправник KC-135.

Зона ADIZ простягається на 150 миль (241 км) від узбережжя США. Усі літаки, що входять у цю зону, зобов’язані ідентифікуватися.

Територіальний повітряний простір США починається лише за 22 км від берега.

У NORAD підкреслили, що система оборони Північної Америки базується на багаторівневій мережі супутників, наземних і повітряних радарів та винищувачів. Вона дозволяє швидко виявляти та відстежувати потенційні загрози й за потреби оперативно реагувати.

Схожі інциденти

Як повідомляв УНІАН, раніше американський винищувач F-16 перехопив легкий цивільний літак, який порушив тимчасові обмеження повітряного простору над гольф-клубом президента США Дональда Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

Повідомляється, що військовий літак виконав так званий маневр "удар у лоб" (headbutt maneuver), щоб привернути увагу пілота цивільного судна, після чого порушник був безпечно виведений за межі обмеженої зони.

