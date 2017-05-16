В Одеський порт прибуло перше в сезоні круїзне судно

В Одеському морському порту сьогодні, 16 травня, ошвартувалося перше в цьому сезоні круїзне судно «Принцеса Дніпра».

Як повідомили УНІАН у прес-службі адміністрації порту, у вівторок вранці через Воронцовські ворота Одеського порту зайшов і пришвартувався біля 15-го причалу пасажирський теплохід «Принцеса Дніпра» (Україна).

«Цим суднозаходом перервані більш ніж дворічні канікули в роботі українських лайнерів типу «річка – море». На борту судна 98 пасажирів зі США та Німеччини. Теплохід прийняв їх у румунському дунайському порту «Фетешті». Дорогою до Одеси «Принцеса Дніпра» здійснила зупинки в Ізмаїлі та Кілії, далі попрямує до Києва через Миколаїв, Херсон, Дніпро», - повідомили у прес-службі.

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Як повідомив керівник агентуючої компанії ТОВ «Лондон скай тревел» Костянтин Личикакі, паркінг лайнера в Одесі розраховано на 2 дні. Відхід заплановано на вечір 17 травня. За його словами, згідно з графіком, круїзів між Києвом і «Фетешті» цього року має відбутися ще 9. Наступний захід «Принцеси Дніпра» до Одеси передбачається 28 травня.

«Сам факт відновлення пасажирського сполучення в регіоні дає надію на відродження іноземного круїзного туризму в цілому. Не виключено, що «Принцеса Дніпра» вкаже шлях великим білим теплоходам», - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року начальник адміністрації Одеського морського порту Михайло Соколов заявляв, що в 2016 році майже в 3 рази порівняно з минулим роком скоротилася кількість суднозаходів круїзних лайнерів.

Довідка УНІАН. Одеський морський торговельний порт – один із найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перехресті історично сформованих торгових шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, з осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти більш як 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на рік.