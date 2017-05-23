Захоплення судна в Криму в 2014 році: прокуратура оголосила в розшук екс-директора Ялтинського порту

Прокуратура Одеської області оголосила в розшук екс-директора Ялтинського порту Андрія Орлова, причетного до захоплення українського судна росіянами в анексованому Криму в 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.

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За його словами, прокуратура регіону спільно з УСБУ та поліцією зібрала докази та встановлена причетність до захоплення судна колишнього керівника державного підприємства «Ялтинський морський торговельний порт».

«Наразі прокуратура Одеської області одержала постанову суду про затримання колишнього чиновника з метою його приводу для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваного оголошено в розшук», - заявив Жученко.

Встановлено, що в березні 2014 року за вказівкою тодішнього керівника порту Орлова на баланс підприємства було незаконно поставлено самохідний морський плавкран «Чорноморець-27», орендований у ДП «Адміністрація морських портів України». Порт приписки судна – морський торговельний порт «Южний» (Одеська область).

Жученко розповів, що за наказом тодішнього директора Ялтинського порту група озброєних людей зайшла на борт й дала вказівку команді залишити судно та передати його окупантам.

Екіпаж чинив опір, але плавзасіб, пришвартований у порту Ялти, окупанти заблокували буксиром, що зробило неможливим пересування «Чорноморця-27».

«Всю команду, погрожуючи розправою, змусили зійти на берег», - підкреслив Жученко.

Пізніше судно було незаконно зареєстровано в окупованому Криму. Більше того, сам Орлов звернувся до кримського суду з вимогою визнати «Чорноморець-27» власністю Криму.

«Однак встановлено, що весь цей час судно перебувало на балансі «Южного». Наразі, згідно з офіційними даними, власником кранового судна є підприємство, що знаходиться на тимчасово окупованій території», - розповів прокурор області.

Вартість незаконно відчуженого судна становить понад 11 млн грн.

Зараз прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом захоплення морського судна (ч. 2 ст. 278 КК України).

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році у Генштабі заявили, що ведеться робота щодо повернення захоплених у Криму російськими військовослужбовцями кораблів і суден Військово-Морських Збройних Сил.