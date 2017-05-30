Експерти пояснили, чому українська митниця почала затримувати посилки з Meizu і Xiaomi

В останні два тижні надходять повідомлення, що посилки з пристроями марок Meizu і Xiaomi при проходженні українській митниці почали зупиняти за заявою правовласника. Про це пише AIN. Проблема з посилками з Xiaomi вже пускають в країну, але з доставкою Meizu із зарубіжних магазинів можуть бути проблеми.

Читайте такожМиші з'їли: на митниці Сумщини "пояснили", куди поділися 2 тонни горіхів (відео)Журналісти пояснюють, що в Митному кодексі України є ст. 399 «Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру». Митний реєстр — це документ, який можна подивитися на сайті ДФС, де перераховані торгові марки та особи, які є їх офіційними представниками.

"Оформляючи посилку, митниця може перевірити, внесена чи ТМ до реєстру та є одержувач товару серед імпортерів в реєстрі, виявити «ознаки порушення прав інтелектуальної власності». Якщо вони є — митниця ставить оформлення на паузу до 10 робочих днів і зв'язується з правовласником. Правовласник може звернутися до митниці із заявою про порушення прав — це і сталося у випадку з посилками Meizu", - йдеться в статті.

Директор магазину «Розетка» Владислав Чечоткін пояснив, що за останні кілька тижнів покупці, які замовляли пристрої Meizu у зарубіжних магазинах через сайт «Розетки» зіткнулися з тим, що їхні посилки їм не приходять. Це пов'язано з неодноразовими письмовими зверненнями правовласника Meizu в ДФС.

Видання відзначає, що листи підписані Вікторією Цитович — раніше вона була директором «Цитрус Трейд», зараз зазначена у митному реєстрі як представник ТМ Meizu в Україні. За даними «Цитруса», вона в компанії не працює з 2011 року, але «Цитрус» і Meizu з нею співпрацюють.

У листі йдеться про те, що в березні на територію України «був ввезений контрафактний товар», і митниця не припинила його оформлення, як повинна була. Представник ТМ закликає ДФС вжити заходів.

«На підставі цього листа митниця не пропускає на територію України посилки фізичних осіб. При цьому потрібно відзначити, товари в ціні до 150 євро, кінцевий покупець — фізична особа, житель України... більш того, приводом послужив оригінальний товар, серійний номер якого вказаний», — розповів Чечоткін.

Читайте такожОдеській митниці призначили нового керівникаПоки що при замовленні пристроїв Meizu за кордоном потрібно бути готовим до того, що посилка може не доїхати до одержувача.

Раніше засновник Hotline.ua Сергій Арабаджи пояснив, що і кросівки, і смартфони — це окремі випадки того ж принципу «вичерпання прав на торговельну марку».

Виробник товару під власною торговою маркою втрачає право на його комерційну експлуатацію після першого продажу. Це означає, зокрема, що новий власник може рекламувати цей товар. У цьому сенсі, права власника на торговельну марку вичерпуються.

"Але при міжнародній торгівлі різночитання з'являються. Деякі країни вважають, що імпортер (покупець) товару повинен при ввезенні в свою країну підтвердити у виробника право на його продаж. Це називається національний принцип вичерпання прав. Якщо цього робити не потрібно – це міжнародний підхід. На сьогоднішній день в нашому законодавстві принцип вичерпання прав чітко не встановлений", - пояснюють автори матеріалу.