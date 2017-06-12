Затриманий учасник захоплення будівлі міліції Краматорська назвав поліції імена спільників

Затриманий на Донеччині учасник захоплення будівлі міліції Краматорська назвав поліції 15 своїх спільників, частина з яких перебуває в розшуку, з інших питань про розшук та затримання буде вирішено. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ-начальник ГУНП у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Читайте такожНа Донеччині заочно судитимуть самозваного "начальника міліції" Краматорська під час окупації"Нещодавно затриманий активний учасник захоплення адмінбудівлі Краматорського міськвідділу міліції в квітні 2014 року поділився інформацією про своїх «однополчан» - тих, хто був активними учасниками подій «руської весни» в Краматорську. Так звані 15 «друзів» краматорського бойовика-заробітчанина», -написав Аброськін.

За його словами, «дехто вже перебуває у розшуку, а дехто буде оголошений в розшук найближчим часом на підставі наданих свідчень їхнім «товаришем».

Аброськін додав: «Ну що, «друзі», чекаємо й на вашу явку з повинною?».