Литвин бачить, як депутати щодня по-різному люблять український народ

Із проханням «системно працювати» під час розгляду законопроекту щодо змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби» (№4202) звернеться до депутатів голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції у Верховній Раді.

«Я категорично проти того, що у нас демонструється імпульсний підхід. Щодня по-різному люблять український народ (депутати - УНІАН). Сьогодні ухвалюють рішення, наступного дня - вносять пропозицію про відміну тих або інших законів. Я попрошу своїх колег почати системно працювати», - заявив В.ЛИТВИН.

Водночас спікер зауважив, що до розгляду цього законопроекту треба підходити зважено, щоб у результаті його ухвалення не збільшити напливу контрабанди тютюну до України.

«Я запропонував колегам, щоб вони добре подумали, чи будуть ці 4 мільярди наповненням державного бюджету . Тут потрібний зважений підхід», - зауважив він.

Додамо, що законопроектом про підвищення акцизів на тютюн планується збільшити річні доходи від оподаткування тютюнових виробів у три рази порівняно з 2008 роком, і до кінця 2009 року отримати до бюджету 3,7 млрд. грн. понадпланових надходжень.

При цьому пропонується з 1 квітня цього року брати нові ставки у відсотках до максимальної роздрібної ціни, як це практикується в Росії та Молдові. Крім того, розмір мінімального податкового зобов`язання сигарет із фільтром, пропонується збільшити з 47 грн. - до 100 грн. на 1000 сигарет, або на 1,06 грн. на пачку. Зростання цін на сигарети з фільтром з врахуванням інфляції складатиме 20 %. Ціна за пачку сигарет з фільтром у середньому збільшиться на 1,25–2,00 грн.

У свою чергу законопроект щодо змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби» з боку громадських організацій активно підтримує Коаліція громадських організацій та ініціатив «За вільну від тютюнового диму Україну».

Впродовж 2008 р. борці з курінням наголошували, що тільки підвищення акцизів на тютюнові вироби дадуть позитивну тенденцію щодо зменшення кількості курців та захисту дітей від куріння.

«Тютюнові лобісти - перш за все голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН, та колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК чинили і чинять серйозну протидію підвищенню акцизів. Крім того, активну протидію підвищенню акцизів на тютюн чинить заступник міністра фінансів Денис ФУДАШКІН. Підготовлений міністерством фінансів Урядовий проект № 3409 пропонував подорожчання сигарет лише на 18 коп., що означає відверту реанімацію політики відставання цін на сигарети від інфляції і нарощування їх доступності», - прокоментував головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Нагадаємо, що 16 грудня 2008 року Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону № 3281, що передбачав підняття цін на сигарети на 1 грн. 50 коп., на сигарети без фільтру – на 90 коп. «За» проголосували 137 депутатів від Партії регіонів, 145 депутатів від БЮТ, 49 депутатів від НУ-НС, 20 депутатів від Блоку Литвина. Комуністи не дали жодного голосу. У той же день парламент відхилив альтернативні законопроекти: № 3409 поданий від уряду та № 3409-1 від Комітету ВР з питань податкової та митної політики.

Довідка УНІАН. 25 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила закон № 3078 "Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору", згідно з яким ціни на сигарети з 1 лютого цього року підвищуються на 18 коп. за пачку. Депутати від БЮТ, НУ-НС та ПР – Іван КИРИЛЕНКО, Олег ЛЯШКО, Леся ОРОБЕЦЬ, Олесь ДОНІЙ, Владислав КАСЬКІВ, Микола ТОМЕНКО та Юрій МІРОШНИЧЕНКО наполягають на подальшому підвищенні ставок акцизного збору. За даними Державної податкової адміністрації, на користь продовження активної акцизної політики свідчить успіх підвищення акцизів з 1 вересня 2008 року, яке призвело до підвищення середніх цін на 60 коп. У результаті у грудні 2008 р. надходження тютюнових акцизів удвічі перевищили показники грудня 2007 р. При цьому акцизи на тютюнові вироби почали давати приблизно стільки ж надходжень, як акцизи на горілку, вино і пиво разом узяті.