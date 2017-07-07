Журналісти розповіли про схеми перевезень на окуповані території Донбасу (відео)

У столиці перевізники пропонують перетин лінії розмежування в зоні АТО пішки, в мікроавтобусі чи в легковику. Безліч пропозицій на будь-який смак та гаманець можна побачити в інтернеті.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Однак фахівці застерігають, що транспортні схеми, котрі можуть красиво виглядати в теорії, насправді можуть розбитися об реальність поїздок на окуповану територію, тож перше ніж зголошуватися, варто прорахувати всі ризики. Люди ж, які їздять до ОРДЛО, бояться проблем не лише для себе, але й для близьких по той бік лінії розмежування, тому обличчя намагаються сховати від камер.

В уряді нагадують, що офіційних сполучень з окупованими територіями немає, тому перевезення можливі тільки до КПВВ, від яких углиб неконтрольованих районів слід добиратися самостійно. Законно можна доїхати: на Луганщині – до Станиці Луганської та Золотого, а на Донеччині до Мар'їнки, Майорська, Новотроїцького та Гнутового.

Далі вже працюють схеми: пересадка на інший транспорт і перетин межі. "Я возив людей і без паспорта, і без пропуска – усе вирішувалося прямо на КПП. Офіційний перевізник, зареєстрований і тут, і там. А як інакше?", - каже представник однієї з транспортних компаній.

Ті, хто не доплатив терористам, на окупованій території можуть потрапити "на підвал". Днями в мережі з'явилася інформація про затримання сімох співробітників перевізника у Донецьку. Бойовики вимагають від підприємця більше відрахувань у їхню так звану "податкову". На графік поїздок інцидент не вплинув.

"Ми знаємо тільки зі ЗМІ – немає прізвищ, не зрозуміло, кого шукати взагалі. Там під ризиком будь-яка людина, яка туди поїхала. Неважливо, це пасажир чи водій", - каже радник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Олеся Цибулько.

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У міністерстві готові внести цих людей до списку заручників, якщо хоч хто-небудь напише заяву про викрадення. Однак визнають, що навряд чи хтось захоче підтвердити співпрацю з бойовиками, бо такий бізнес – злочин. І кваліфікувати його можуть, як фінансування тероризму. Вартість квитка у перевізника з пересадкою між блок-постами – 550 гривень. Є й дорожчі варіанти: по тисячі. Марку, колір, номерний знак автобуса та його розташування для посадки на столичному автовокзалі посередники обіцяють надати після передплати повної вартості квитка – такий автобус повезе людей прямісінько на окуповані землі Донбасу.

Як це працює – розповів один із водіїв автобусу з донецькими номерами. "Більше чотирьох неможна перевозити за правилами блокпостів. Від вас нічого не вимагається – тільки взяти з собою паспорт. Щоб я вас посадив у легковий автомобіль, вас перевезли, я вас там забрав на тому боці та повіз далі. Все", - пояснив він. Пасажири кажуть, що за півтори-дві години проходять усі блокпости. Перевізником задоволені. "Хороші хлопці, хороші машини, зручні. І мені подобається, що на блокпосту не виходимо – в них там домовленість, вони йдуть, там сплачують, поїхали швидко", - кажуть люди.

Та кожна така поїздка – це мовчазне прийняття всіх ризиків. Врегулювати ситуацію профільні відомства збираються до осені. У планах – узаконити перевізників, посилити відповідальність за нелегальні поїздки та ввести страхування пасажирів.