Посол України: приїзд до анексованого Криму матиме для Scooter болючі наслідки
За словами дипломата, за порушення українських законів гурту загрожує в’язниця.
Приїзд німецького гурту Scooter до анексованого Криму може обернутися для музикантів болючими наслідками. Про це у своєму Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Європейська правда.
"Scooter нелегально приїхав до Криму, попри наші застереження! Шкода. Дуже скоро нам доведеться зіпсувати хороший настрій Ей Пі Чі Бакстеру та компанії", - зазначив український дипломат.
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Мельник нагадав, що за порушення українських законів гурту загрожує в’язниця. "У справі Scooter залучена прокуратура України, кримінальна справа матиме для Ей Пі Чі Бакстера болючі наслідки", - додав Мельник.
раніше Мельник зустрічався з менеджером гурту у Гамбурзі, щоб відмовити Scooter від виступу в анексованому Криму. Заступник генпрокурора України Євген Єнін раніше заявляв, що музикантам гурту загрожує до 8 років ув’язнення у разі приїзду в Крим в обхід українського законодавства. Плани гурту відвідати окупований Крим розкритикувала депутат Європарламенту Ребекка Гармс.
На захопленому Росією півострові музиканти планують виступити на фестивалі "Золотая Балка". "Ми навіть не знали, що вплутуємось у політичний конфлікт. Наша музика повністю аполітична, і ми хочемо бути в стороні від політичних питань. Ми відвідуємо Україну і Росію з 1995-го року, і там є багато шанувальників, які з нетерпінням чекають Scooter", - заявив менеджер групи. На сайті групи зазначається виступ, але не вказано, у якій країні він проходить.
3/3 Ist H.B.Baxxter, der vorsätzlich gegen Gesetze verstößt, noch tragbar für @RTLde als Juror von #DSDS? Das ist kein Kavaliersdelikt! pic.twitter.com/KdXf4k0Reo— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 4, 2017