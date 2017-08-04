Посол України: приїзд до анексованого Криму матиме для Scooter болючі наслідки

Приїзд німецького гурту Scooter до анексованого Криму може обернутися для музикантів болючими наслідками. Про це у своєму Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Європейська правда.

"Scooter нелегально приїхав до Криму, попри наші застереження! Шкода. Дуже скоро нам доведеться зіпсувати хороший настрій Ей Пі Чі Бакстеру та компанії", - зазначив український дипломат.

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Мельник нагадав, що за порушення українських законів гурту загрожує в’язниця. "У справі Scooter залучена прокуратура України, кримінальна справа матиме для Ей Пі Чі Бакстера болючі наслідки", - додав Мельник.

раніше Мельник зустрічався з менеджером гурту у Гамбурзі, щоб відмовити Scooter від виступу в анексованому Криму. Заступник генпрокурора України Євген Єнін раніше заявляв, що музикантам гурту загрожує до 8 років ув’язнення у разі приїзду в Крим в обхід українського законодавства. Плани гурту відвідати окупований Крим розкритикувала депутат Європарламенту Ребекка Гармс.

На захопленому Росією півострові музиканти планують виступити на фестивалі "Золотая Балка". "Ми навіть не знали, що вплутуємось у політичний конфлікт. Наша музика повністю аполітична, і ми хочемо бути в стороні від політичних питань. Ми відвідуємо Україну і Росію з 1995-го року, і там є багато шанувальників, які з нетерпінням чекають Scooter", - заявив менеджер групи. На сайті групи зазначається виступ, але не вказано, у якій країні він проходить.