До двох українських прикордонників, яких затримала російська ФСБ, не пускають дипломатів. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.

Поговорити із затриманими намагається український консул у Росії, але йому відмовляють з поясненням, що іще не встановили особи затриманих.

Українська сторона вже звернулася по допомогу до ОБСЄ та уповноваженого з прав людини.

"Консул намагався потрапити на зустріч. Але поки що через незрозумілі обставини російська сторона відмовила у зустрічі консула із нашими прикордонниками. Сподіваюся, що сьогодні-завтра все-таки ця зустріч відбудеться і тоді ситуація буде більш зрозумілою" - зазначив перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк.

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Нагадаємо, 3 жовтня два офіцери Сумського прикордонного загону моніторили ділянку держкордону. Увечері зв'язок із ними раптово перервався. Згодом ФСБ повідомила про затримання українських військовослужбовців, начебто на території Росії.