До двох українських прикордонників, яких затримала російська ФСБ, не пускають дипломатів

18:34, 06 жовтня 2017
Суспільство
832 0

Українська сторона вже звернулася по допомогу до ОБСЄ та уповноваженого з прав людини.

скрін відео

До двох українських прикордонників, яких затримала російська ФСБ, не пускають дипломатів. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.

Поговорити із затриманими намагається український консул у Росії, але йому відмовляють з поясненням, що іще не встановили особи затриманих.

Українська сторона вже звернулася по допомогу до ОБСЄ та уповноваженого з прав людини.

"Консул намагався потрапити на зустріч. Але поки що через незрозумілі обставини російська сторона відмовила у зустрічі консула із нашими прикордонниками. Сподіваюся, що сьогодні-завтра все-таки ця зустріч відбудеться і тоді ситуація буде більш зрозумілою" - зазначив перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк.

Читайте такожВ Росії підтвердили затримання двох українських прикордонників

Нагадаємо, 3 жовтня два офіцери Сумського прикордонного загону моніторили ділянку держкордону. Увечері зв'язок із ними раптово перервався. Згодом ФСБ повідомила про затримання українських військовослужбовців, начебто на території Росії. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Держприкордонслужба України#українські прикордонники#прикордонники в РФ#зустріч консула з прикордонниками