Моя хата скраю: журналісти показали реакцію громадян на дитину у смітнику

У Київській області жінка намагалися продати свою дитину за $35 тис., а в Києві викрали двомісячного малюка з коляски. Ці події викликали у суспільстві бурю емоцій. Коментарів сотні. Засуджують, критикують та ненавидять.

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Журналістка викидає чорний пакет з умовним малюком (насправді в пакеті лялька) у смітник. Перехожих на місці експерименту багато і журналісти були впевнені, що "малюка" врятують швидко.

Спочатку до смітника підходить чоловік викинути недопалок і робить вигляд що не чує дитячого плачу. А між тим у холод дитині в таких умовах жити залишається недовго. Але перехожі байдужі.

"Дитина" плакала біля години, біля неї їли, курили, розмовляли по телефону та кидали сміття, але ніхто не звернув увагу.

"Моя хата скраю - байдужість людей нікого не дивує. Писати коментарі про чиюсь байдужість легше, а самому прийняти рішенні у реальному житті непросто", - коментує журналістка.

Однак не всі виявилися байдужими. Одна жінка ледве не зірвала журналістам експеримент у іншому велелюдному місці, коли ті намагалися покласти пакет з лялькою у смітник. Почувши плач дитини з пакета, жінка почала вимагати, щоб їй показали, що знаходиться в ньому і погрожувала викликати поліцію.