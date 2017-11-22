Жіночий Конгрес: Ірина Геращенко та Ірина Луценко дискутують щодо ролі жінки в суспільно-політичному житті країни (наживо)

В рамках 1-го Українського Жіночого Конгресу проходить дискусійна платформа "Роль жінки в суспільно-політичному житті країни: погляд зсередини та погляд ззовні".

Спікери обговорюють ефективність жінок при владі та позитивний досвід управлінських рішень на різних рівнях, визначать основні проблеми та перешкоди, з якими стикаються жінки-політикині на своєму шляху.

Модераторка: Олена Кондратюк, народна депутатка України, співголова МФО «Рівні можливості», Секретар Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики

Учасники:

Іванна Климпуш-Цинцадзе, Віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Ірина Геращенко, Перший заступник Голови Верховної Ради України, Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях

Ірина Луценко, народна депутатка України, представниця Президента України у Верховній Раді України Кетеван Ціхелашвілі, Державна міністерка Грузії з питань примирення та громадянської рівності

Сюзан Косінскі Фрітц, Директорка Місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові

Інгібйорг Сольрун Гісладоттір, Директорка Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ

Турхільдур Сунна Еварсдоттір, членкиня Парламенту Ісландії, Голова делегації Ісландії в Парламентській Асамблеї Ради Європи

Спеціальне слово: Мартін Хагстрьом, Посол Швеції в Україні

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада в Києві за участі перших осіб держави відкрився 1-й Український Жіночий Конгрес, який зібрав триста найактивніших і успішних жінок і чоловіків з політики, бізнесу, неурядових організацій та медіа.

Мета проведення конгресу, організованого за ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді «Рівні можливості» – це об’єднання успішних жінок і чоловіків довкола ідеї забезпечення ґендерної рівності в різних секторах українського суспільства, як базового елементу сталого розвитку нашої держави.

Конгрес триватиме два дні – 22 та 23 листопада, в його рамках відбудеться 7 дискусійних панелей з питань посилення політичної і громадської участі жінок на різних рівнях, залучення жінок до процесу миротворчості та сектору безпеки, боротьби із ґендерно обумовленим насильством, а також подолання ґендерних стереотипів та посилення ґендерної освіти і просвіти.