Президент призначив начальника управління СБУ на Донеччині (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм сьогоднішнім указом призначив Олександра СКІПАЛЬСЬКОГО заступником голови Служби безпеки України – начальником Управління Служби безпеки України у Донецькій області.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні був підписаний указ, згідно з яким голова СБУ на Донеччині є заступником голови СБУ за посадою.

Довідка. Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант. Народився на Волині в 1945 році.

1968 року закінчив Вище прикордонне командне училище, в 1975-му - Вищу школу КДБ СРСР. Понад десять років служив на Курилах, Далекому Сході. У 1987 році повернувся в Україну.

У 1990 році виключений з КПРС “за спробу розвалу партії і підтримку націоналістичного військового угруповання в Україні”.

В 1992 році призначений начальником Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України. Був депутатом Верховної Ради 2-го скликання, заступником голови СБУ, заступником міністра з надзвичайних ситуацій, радником голови СБУ.

Загалом більше сорока років Скіпальський пропрацював у системі спецслужб. В аналітичних статтях останніх років йому неодноразово прогнозували посади голови СБУ або міністра оборони.