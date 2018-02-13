Глава Нацполіції назвав чотири міста України з найвищим рівнем злочинності

За словами Князєва, Дніпро, Харків, Запоріжжя й Одеса - це чотири найпроблемніші регіони за кількістю правопорушень.

До найпроблемніших регіонів України за кількістю правопорушень належать Дніпро, Харків, Запоріжжя й Одеса. А найменший рівень злочинності - у Донецькій і Луганській областях, на територіях, не окупованих проросійськими бойовиками.

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Про це в інтерв’ю сайту gazeta.ua розповів очільник Національної поліції України Сергій Князєв. «Дніпро, Харків, Запоріжжя й Одеса - це чотири найпроблемніші регіони за кількістю правопорушень», - сказав Князєв.

Князєв також додав, що серед найпоширеніших видів злочину в Україні — крадіжки. "Весь спектр: із будинків, з прибудинкової території, квартир", - зазначив голова Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, раніше у поліції констатували, що за рік в Україні стало на чверть більше п'яних водіїв.