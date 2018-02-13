Глава Нацполіції назвав чотири міста України з найвищим рівнем злочинності

16:16, 13 лютого 2018
Суспільство
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Найменший рівень злочинності - на неокупованих територіях Донецької та Луганської областей / Фото УНІАН

До найпроблемніших регіонів України за кількістю правопорушень належать Дніпро, Харків, Запоріжжя й Одеса. А найменший рівень злочинності - у Донецькій і Луганській областях, на територіях, не окупованих проросійськими бойовиками. 

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Про це в інтерв’ю сайту gazeta.ua розповів очільник Національної поліції України Сергій Князєв. «Дніпро, Харків, Запоріжжя й Одеса - це чотири найпроблемніші регіони за кількістю правопорушень», - сказав Князєв.

Князєв також додав, що серед найпоширеніших видів злочину в Україні — крадіжки. "Весь спектр: із будинків, з прибудинкової території, квартир", - зазначив голова Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, раніше у поліції констатували, що за рік в Україні стало на чверть більше п'яних водіїв.

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Теги: #кримінал в Україні