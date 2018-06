Каменських з Потапом та Томенко із Сумською звернулись до народу…

Відомі політики – Микола Томенко та Микола Баграєв, зірки шоу-бізнесу – Потап та Настя Каменских, актори – Наталя Сумська та Анатолій Хостікоєв, журналісти – Олександр Богуцький, Олександр Харченко, Віктор Набруско звернулись до співвітчизників із закликом підтримати представника України – степовий заповідник “Асканію-нову” у Всесвітньому конкурсі “Сім нових чудес природи”.

У своєму зверненні, текст якого отримав УНІАН, вони нагадують, що “до закінчення голосування у другому етапі конкурсу – до 14.00 8 липня за київським часом – залишилася доба”, а, відтак заради успішного результату України в цьому змаганні варто мобілізувати всі зусилля.

Автори звернення констатують, що “на фінішній прямій українські Інтернет-користувачі виявили неабияку активність”, для прикладу повідомляючи, що в передостанній день голосування кількість відвідувачів на сайті комітету підтримки зросла втричі. "Також сотні користувачів долучилися до груп підтримки „Асканії-Нова” у популярних соціальних мережах та проголосували по телефону”, говориться у зверненні. Відтак, переконані автори звернення, "14-те місце, яке ми посідали напередодні – далеко не межа”. “Ми маємо усі можливості вийти до наступного етапу!” – вважають вони.

Що для цього потрібно? Члени комітету нагадують, що «голосування займає усього кілька хвилин, і вартує незначних зусиль. Але це – та маленька реальна справа, яка може донести до світу позитивну інформацію про України, її природні дива та туристичні можливості». Відтак, звертаються політики, митці та журналісти до співвітчизників, «проголосуйте, якщо ви любите “Асканію”, але ще не проголосували за неї, а ще розкажіть про цей унікальний куточок на землі тим, хто про нього не знає, і вони теж зможуть приєднатися до нашої спільної справи”. “Доба, або навіть кілька годин – це, звісно, не багато для історії. Але й за цей час можна зробити корисну справу, яка допоможе світові краще пізнати Україну”, нагадують вони.

Звернення підписали заступник Голови Верховної Ради України Микола Томенко, народний депутат України Микола Баграєв, генеральний директор телеканалу ICTV Олександр Богуцький, Президент національної радіокомпанії України Віктор Набруско, Головний редактор інформагентства УНІАН Олександр Харченко, популярний дует Потап і Настя Каменських, народна артистка України Наталя Сумська, народний артист України Анатолій Хостікоєв.

Як вже повідомляв УНІАН, за добу до завершення голосування на черговому етапі Всесвітнього конкурсу „Сім нових чудес природи” представник України – степовий заповідник «Асканія-нова», займав 14-е місце в рейтинговому голосуванні у своїй групі (“Ліси, національні парки, національні заповідники»). А це означає, що треба подолати мінімум три сходинки, аби увійти в число 11 лідерів групи, які виходять до наступного етапу.

Нагадаємо, що цілинний степ «Асканія-Нова» – єдина в Європі ділянка степу, якого ніколи не торкався плуг. Біосферний заповідник займає територію близько 11 тисяч гектарів, на якій мешкають кілька сотень видів рослин, тварин і птахів. Минулого року «Асканія-Нова» стала одним з переможців загальнонаціональної акції «7 природних чудес України».

Всесвітній конкурс «7 нових чудес природи» (New seven wonders of nature) - сучасна спроба створити список семи найдивовижніших природних місць, організована швейцарською неприбутковою організацією «Корпорація нового відкритого світу» (New Open World Corporation, NOWC). За результатами підрахунку голосів першого етапу, «Асканія-Нова» та ще 261 учасник з усіх континентів потрапили до другого туру. Організатори розподілили всіх учасників на сім груп, від кожної з них буде обрано 11 переможців, які наберуть найбільше голосів Інтернет-аудиторії – всього 77. Після цього їх розгляне експертна комісія, яку очолюватиме Федеріко МАЙОР, колишній генеральний директор ЮНЕСКО. 21 липня експерти назвуть 21 фіналіста конкурсу. Голосування у мережі Інтернет на фінальній стадії триватиме протягом 2010-2011 років. За оцінками Оргкомітету, у голосуванні можуть взяти участь до 100 мільйонів людей.

Голосування відбувається на офіційному сайті, а про процедуру детально розповідається на сайті Акції „7 чудес України”. Групи підтримки «Асканії» є також у соціальних мережах: Facebook і В контакте.

Детальніше про конкурс, про шанси українського заповідника читайте на сайті УНІАН в матеріалі "Чи буде в Україні світове чудо?"