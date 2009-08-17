В української армії закінчилися гроші, і це тільки “квіточки”

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО заявляє, що армія вже майже вичерпала цьогорічний ресурс для забезпечення своїх потреб та ефективного виконання завдань.

Про це С.КИРИЧЕНКО заявив в інтерв’ю телеканалу “1+1”.

Коментуючи факти масового відключення військових об’єктів від енергопостачання, начальник Генштабу зауважив, що “це тільки початок проблеми”.

“Це тільки “квіточки”, коли відключають парк військової частини, то ми знаходимо варіант, як його охороняти. Але коли відключають житлове містечко, де мешкають дружини військовослужбовців, діти, це, звичайно викликає обурення. Поки що це лише обурення дружин, і не дай Бог, щоб воно перейшло в обурення тих людей, які кожний день мають справу зі зброєю”, - сказав С.КИРИЧЕНКО.

За його словами, “якщо говорити про ресурс, то його немає”. “Я сьогодні не можу сказати, що ми заощадимо і проживемо до кінця року – ні!” – наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Він повідомив, що, наприклад, у Повітряних силах цього року за рахунок бюджетних призначень бойовою підготовкою займається лише винищувальна авіація, яка залучається до бойового чергування.

“Всі інші види авіації, у тому числі винищувальна, яка не залучається до бойового чергування, цього року не готуються”, - констатував С.КИРИЧЕНКО.

У свою чергу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Олександр КУЗЬМУК (фракція Партії регіонів) наголосив, що жодна країна у світі під час фінансово-економічної кризи не зменшила свої асигнування на національну оборону. Як позитивний приклад народний депутат навів Білорусь, “яка займається своїми збройними силами, що на сьогоденні є найбільш сучасними в Європі”.

“Те ж саме можна сказати про Азербайджан, Казахстан, де жодної копійки не зменшено на національну оборону”, - зазначив О.КУЗЬМУК.

Водночас експерт з питань національної безпеки і оборони Валентин БАДРАК також оцінив стан Збройних сил України, як невідповідний сучасним вимогам.

“У нас навіть система “свій-чужий” сьогодні радянська. Ми дуже застарілі. Наша армія сьогодні “умовно” здатна відбити агресію”, - вважає експерт.

На його думку, якщо навіть розпочати повноцінно фінансувати Збройні сили України, то вони вийдуть на показники адекватної боєздатності лише через 5-7 років.

“Це дуже ризикована пауза. Але, якщо ми не візьмемося за це завтра, то далі буде ще гірше, і ми втратимо армію взагалі”, - резюмував В.БАДРАК.