Що там з боргами Нафтогазу?

Реструктуризація боргів НАК «Нафтогаз України» не вплине на вартість кредитів як для самої компанії, так і для України в цілому. Про це в інтерв`ю виданню «Дзеркало тижня» заявив голова правління компанії Олег ДУБИНА.

Зокрема, на питання, чи вплине реструктуризація боргів компанії, що відбулася, на вартість кредитних ресурсів у майбутньому, він заявив: «Думаю, що в середньостроковій перспективі не вплине. Разом з іншими заходами щодо поліпшення фінансового стану компанії успішна реструктуризація заборгованості НАКу цього року покращить структуру боргу компанії. У середньостроковій перспективі це вплине на поліпшення кредитного рейтингу і можливість залучення фінансування».

При цьому О.ДУБИНА вважає, що успішне і безконфліктне вирішення проблеми боргів «Нафтогазу» позитивно вплине і на ринок українських боргових зобов`язань в цілому.

«Впевнений також, що цивілізоване вирішення боргової проблеми НАКу сприятливо позначиться на українському ринку боргів», - заявив він.

Також він повідомив точну дату, коли можна буде з упевненістю заявити про успішну реструктуризацію зовнішніх боргів «Нафтогазу». «Точна дата - 23 жовтня. Це дата випуску в обіг нових цінних паперів НАК «Нафтогаз України». Думаю, він пройде успішно. Є всі передумови і підстави бути в цьому впевненим», - сказав О.ДУБИНА.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня ц.р. НАК «Нафтогаз України» запропонувала утримувачам єврооблігацій обміняти їх на нові папери з державною гарантією і погашенням в 2014 році. Пропонувалося збільшити купонну ставку з поточних 8,125% до 9,5% річних. Згідно з пропозицією НАК, утримувачі, які погодилися на реструктуризацію до 8 жовтня, зможуть обміняти 100% боргу, а на другому етапі реструктуризації (до 15 жовтня) обмін здійснюватиметься з коефіцієнтом 0,95.

Збори утримувачів євробондів відбудуться 19 жовтня 2009 року в Лондоні.

Нагадаємо, 30 вересня НАК «Нафтогаз України» виплатила відсотки за єврооблігаціями на 500 млн. дол. З урахуванням ставки купона 8,125% річних і піврічного терміну виплати купонний платіж становив близько 20 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» також веде переговори про реструктуризацію іншого зовнішнього боргу на загальну суму близько 1,15 млрд. дол., яку він пропонує провести за тих самих умов, що і реструктуризацію єврооблігацій.

Довідка УНІАН. Єврооблігації НАК «Нафтогаз України» було випущено в 2004 році. Обсяг випуску - 500 млн. дол., термін погашення - 30 вересня 2009 року.