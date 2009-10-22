2010 року половину страхових компаній позбавлять ліцензій?

З 2010 року Держфінпослуг почне ретельно перевіряти платоспроможність страхових компаній. Через невідповідність нормативам майже половина зареєстрованих страховиків можуть втратити право на здійснення діяльності, пише тижневик «Коментарі:».

Як відзначає видання, відповідно до нового нормативу контролю фактичної платоспроможності страховиків (прописаний у змінах до ліцензійних умов здійснення страхової діяльності, які набули чинності у вересні поточного року), вартість чистих активів (сума загальних активів за винятком нематеріальних активів і зобов’язань) компаній, що працюють на ринку два роки й більше, за підсумками другого й кожного наступного фінансового року повинна залишатися не нижче зареєстрованого статутного фонду. Якщо нетто-активи будуть менше «установки», компанія зобов’язана зменшити статутний капітал, але не нижче мінімальної планки, яку встановлює ст. 30 Закону «Про страхування». Для компаній страхування ризиків такий мінімум становить 1 млн. євро, лайфових - 1,5 млн. євро. В іншому випадку товариство підлягає ліквідації. «Ми почнемо контролювати дотримання цього нормативу вже під час перевірок звітності за 2009 рік. За нашими підрахунками, у результаті перевірок ліцензії можуть втратити майже половина страхових компаній», — заявив голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Віктор СУСЛОВ.

Цілком імовірно, що разом з компаніями, які фактично не працюють і використовуються у мінімізаторських схемах, можуть втратити ліцензії й деякі ринкові СК. На думку старшого фінансового аналітика рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Олександра КАЛАШНИКОВА, серед них можуть опинитися до 15 страховиків, що входять до першої сотні.

Страховики, пише тижневик, не заперечують, що активи компаній найчастіше «роздуті», а їхня вартість, декларована у звітності, може відрізнятися від реальної в десятки й сотні разів.

«За приблизними даними, новому нормативу не будуть відповідати більш як 50% страхових компаній. На даний момент активи більшості СК - тих, які не думали про якість своїх резервів у докризовий час і були націлені винятково на захоплення ринку, перебувають у критичному стані. Дане нововведення зменшить кількість компаній, які формують активи винятково для реєстрації СК, після чого їх виводять», - переконаний генеральний директор СК QBE Україна Олег СОСНОВСЬКИЙ.

Водночас деякі експерти вважають, що страхові компанії ще встигнуть належним чином «відкоригувати» свої активи.

«На ринку історично склалася ситуація, при якій страховики довго вчилися «підганяти» чисті активи. Ті компанії, у яких є на балансах нерухомість, - дооцінюють її. При цьому вартість таких об’єктів найчастіше зовсім не відповідає ринковій, особливо якщо врахувати вплив кризи на рівень цін у цій галузі. Також працює кілька схем по цінних паперах, що дають можливість завищувати їхню реальну вартість», - пояснила головний бухгалтер СК «НАСТА» Олена КОВАЛЬОВА.