Донецька облрада просить Ющенка і Тимошенко втрутитися

Донецька обласна рада просить керівництво країни – Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО - втрутитися у розв’язання проблеми і не допустити зупинення водопостачання регіону.

Сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК у присутності журналістів підписав відповідні листи-звернення до Президента і прем`єр-міністра країни. «Змушені звернутися до Вас через небажання урядових структур вирішувати питання забезпечення стабільного функціонування систем життєзабезпечення області», - йдеться у зверненні. І пояснюється, що найближчим часом комунальному підприємству «Компанія «Вода Донбасу», яке має на балансі єдине джерело забезпечення водою Донецької області – канал «Сіверський Донець – Донбас», через заборгованість за спожиту електроенергію загрожує арешт усіх банківських рахунків, згідно з рішенням Господарського суду Донецької області за позовами ВАТ «Донецькобленерго». Такі дії паралізують роботу компанії, ставлять під загрозу забезпечення регіону водою і, як наслідок, створюють загрозу роботи промисловості, сказано в листах.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», а також постановою Кабінету Міністрів України від 5.03.2009 р. (№193) було передбачене проведення розрахунків комунальних підприємств за енергоносії за рахунок субвенції держбюджету з різницею в тарифах, що в умовах економічної кризи є доцільним і виправданим.

Застосування такого механізму розрахунку давало змогу, перш за все, водопостачальним підприємствам, стабілізувати своє фінансове становище й забезпечити постійну роботу, зокрема іншим підприємствам реального сектору регіону. Тільки для комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» це понад 300 млн. грн. Однак Мінпаливенерго України, НКРЕ, ВАТ «Донецькобленерго» категорично відмовили у вирішенні вказаних питань і спровокували утворення в регіоні екологічної, економічної й соціальної напруги.

Заборгованість, яка виникла в Компанії за розрахунками ВАТ «Донецькобленерго» за використану електроенергію, можна було б погасити субвенцією з держбюджету з різницею в тарифах, але небажання ВАТ «Донецькобленерго» і певних урядових структур не дозволили це зробити.

А.БЛИЗНЮК наголосив, що сьогодні КП «Компанія «Вода Донбасу» перебуває у важкій фінансовій ситуації, яка склалася з незалежних від діяльності підприємства причин. Чинні тарифи на послуги водопостачання і водовідведення не відповідають їх реальній собівартості. Наприклад, нині тариф для населення відшкодовує трохи більше 50% витрат на послуги муніципального водопостачання і близько 74% витрат на послуги водовідведення, а для вільних міськводоканалів відшкодовує 87,3% фактичних витрат. І, як результат, підприємством за 9 місяців одержано збитків на суму 69,4 млн. грн. Брак оборотних коштів позначається на розрахунках з постачальниками, насамперед з енергетиками, оскільки на підприємстві «Вода Донбасу» енергоємне виробництво (піднімається вода на висоту 250 м) – у складі собівартості енерговитрати становлять більше 57%.

Така ситуація призвела до того, що станом на 1 жовтня 2009 року було прийнято судових рішень із стягнення з Компанії «Вода Донбасу» 253,2 млн. грн. на користь ВАТ «Донецькобленерго» й арешту рахунків компанії.

За словами А.БЛИЗНЮКА, такі дії паралізують роботу підприємства і ставлять під загрозу водопостачання і водовідведення регіону. Тому що Компанія «Вода Донбасу» не зможе придбати реагенти для знезараження води, пально-мастильні матеріали для автотехніки при виїзді на аварії і для підвезення працівників на фільтрувальні й насосні станції, виплачувати заробітну плату (чисельність працівників майже 11 тис. осіб), проводити оплату за охоронні послуги тощо.

Усе це, як наслідок, ставить під загрозу роботу таких гігантів промисловості, як ВАТ «ММК імені Ілліча», ВАТ «Азовсталь», ВАТ «Азовмаш», ВАТ «Донецьксталь», ВАТ «Авдіївський коксохімзавод» та ін.

«Якщо ці рахунки буде арештовано, то завтра ж припиниться робота каналу, робота промисловості, всіх підприємств, окрім тих, хто має своє автономне водозабезпечення, припиниться взагалі забезпечення водою системи житлово-комунального господарства. Зокрема зупиниться подача води на котельні й опалювальний сезон не почнеться. Область буде просто паралізована», - повторив А.БЛИЗНЮК.

Він наголосив, що вже багато разів звертався до керівництва країни з даної проблеми, але ситуація залишилася не вирішеною.

«Небажання проведення розрахунків спрямоване на можливість повного паралічу фінансово-господарської діяльності підприємства «Вода Донбасу» і штучного доведення ситуації в області до екологічного, економічного й соціального колапсу – зупинки підприємств, зупинки водопостачання населених пунктів з катастрофічними наслідками», - сказано в листах-зверненнях.