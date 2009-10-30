Довкола податків з малого бізнеса створено нездоровий ажіотаж

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що навколо змін до системи оподаткування малого і середнього бізнесу почав складатися «нездоровий ажіотаж».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що вже щотижня парламентський комітет з податкової політики і Держкомпідприємництва виступають із законодавчими ініціативами, які або суперечать позиції прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, або не узгоджуються з чинним законодавством, або «не в`яжуться» один з одним і попередніми пропозиціями. У результаті, у підприємців складається враження, що в цій сфері відбувається процес, який не має нічого спільного із захистом інтересів малого і середнього бізнесу.

Зокрема, за словами О.ФЕЛЬДМАНА, відповідно до законопроекту №5233 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення оподаткування суб`єктів малого підприємництва», підготовленого Держкомпідприємництва, обсяг виручки платників єдиного податку не має перевищувати 500 тис. грн. на рік, а для платників фіксованого податку – 119 тис. грн. на рік. Перевищення ж цих нормативів планують обкладати 15% податком.

На думку депутата, виходячи з цього, навіть за фантастичної в умовах економічної кризи нормі рентабельності - 20%, заробіток платників єдиного податку не перевищуватиме 8333 грн. на місяць, а платників фіксованого податку – 1983 грн. на місяць. «Це близько 1000 доларів і близько 230 доларів – що менше, ніж розмір соціальної допомоги в європейських країнах. Хто ж тоді залишатиметься працювати в Україні, відкривати тут свою справу, займатися підприємництвом і ризикувати своїми грошима?», - питає О.ФЕЛЬДМАН. При цьому, за його словами, «з цих мізерних доходів потрібно ще заплатити хабарі чиновникам, купити патенти і ліцензії, заплатити за послуги, гасити кредити, розвивати бізнес, облаштовувати своє робоче місце тощо. На що тоді жити, навчати дітей, лікуватися?».

О.ФЕЛЬДМАН переконаний, що з такою податковою політикою і такими доходами підприємницький клас, який в європейських країнах дає левову частку ВВП, формуватиметься в Україні тисячоліттями.

«У підприємців у разі ухвалення цього законопроекту залишиться лише два шляхи – або йти в тінь, або реєструватися безробітними. Отже, краще в умовах кризи або поліпшити умови роботи підприємців, або залишити їх у спокої», – вважає О.ФЕЛЬДМАН.