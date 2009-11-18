Королевська знає, як модернізувати авіапідприємства без додаткових витрат

Без термінової державної підтримки авіапромислова галузь довго не протримається.

Як повідомили УНІАН у прес-служби парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила глава комітету, народний депутат України від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи ухвалення парламентом законопроекту № 2515 на підтримку літакобудування в першому читанні.

Законопроектом пропонується на період з 1 липня 2008 р. до 31 грудня 2012 р. вжити низку заходів державної підтримки літакобудівної промисловості. Зокрема, передбачається, що суми авансових платежів і попередньої оплати по контрактах підприємств літакобудівної промисловості, отримані від замовників продукції (послуг), а також кошти у вигляді кредитів, які одержують підприємства з метою спрямування на фінансування будівництва авіаційної техніки по контрактах, зараховуються на окремі рахунки цих підприємств.

Ці суми не підлягають примусовому списанню і використовуються тільки за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов`язань підприємств. Авансові платежі і попередня оплата з метою визначення прибутку, який підлягає оподаткуванню, включаються до складу валових доходів таких підприємств в тому податковому періоді, в якому здійснюється здача продукції (послуг) замовникові, а витрати підприємств літакобудівної промисловості, здійснені ними за рахунок авансових платежів і попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат у податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму відзначених платежів.

На період з 1 липня 2008 р. до 31 грудня 2012 р. вводиться державна фінансова підтримка будівництва літаків і реконструкції основних виробничих фондів підприємств галузі через механізм часткової компенсації ставки за кредитами комбанків. Кошти на здійснення підтримки галузі щорічно передбачаються у законі про державний бюджет.

«Українська авіаційна промисловість має значний виробничий потенціал не лише на внутрішньому, а й на міжнародному ринку – ми входимо до десятки світових виробників літаків. Водночас одне робоче місце в авіабудівній галузі створює 12 робочих місць в машинобудівних галузях, забезпечуючи, таким чином, зайнятість 70 тисяч українців», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Проте, за її словами, все більш очевидним стає той факт, що без серйозної модернізації, без термінової державної підтримки галузь довго не протримається.

З метою допомогти галузі літакобудування на базі комітету промполітики і профільного комітету було створено робочу групу, яка і розробила антикризовий законопроект на підтримку літакобудування. За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, законопроект не передбачає додаткових витрат, тоді як його введення підвищить надходження до бюджету в 2,5 рази. Вона вважає, що пропоновані проектом зміни створять сприятливі умови для ефективного використання виробничого, науково-технічного потенціалу і підвищення експортних можливостей вітчизняного літакобудування. «Це дозволить модернізувати авіаційні підприємства, а також збільшити обсяги виробництва і експорту конкурентоспроможних на світовому ринку вітчизняних літаків, двигунів і авіаційного обладнання», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.