Клюєв: авіабудування має повернутися в число пріоритетів

Авіабудування має повернутися в число реальних державних пріоритетів України як одна з високотехнологічних складових економічного зростання посткризи. Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Андрій КЛЮЕВ.

За його словами, завдання влади - істотно підвищити роль цієї галузі в структурі економіки, але для цього «необхідно ще багато чого зробити». Зокрема, А.КЛЮЄВ вважає, що прийнятий парламентом у першому читанні законопроект про державну підтримку літакобудівної галузі - «малий, але важливий крок у бік структурної перебудови економіки України». Депутат нагадав, що аналогічний закон діяв з 2001 року, але застарів ще минулого року.

А.КЛЮЄВ вважає, що головним завданням влади є впровадження механізмів стимулювання інноваційної діяльності, які сьогодні відсутні. Це необхідно для досягнення проміжної мети – продовження розробки і впровадження нових поколінь і типів авіаційної техніки для подальших етапів розвитку галузі, зазначив народний депутат. За його словами, законопроект передбачає звільнення від оподаткування проектно-конструкторських робіт, зроблених за замовленням вітчизняних літакобудівних підприємств.

Представник Партії регіонів зазначив, що Україна відноситься до небагатьох країн світу, що володіє повним циклом (макротехнологією) створення авіаційної техніки, і все ще посідає значне місце на світовому ринку в секторі транспортної і регіональної пасажирської авіації. У той же час, за останні роки явно є видимим зниження науково-технічного і технологічного потенціалу галузі і значне відставання України в цьому секторі від розвинених країн – обладнання на авіазаводах на 80% застаріло, сказав А.КЛЮЄВ. Для вирішення цієї проблеми законопроектом передбачено державне стимулювання реконструкції основних фондів підприємств галузі за допомогою здешевлення цільових кредитів комерційних банків шляхом часткової компенсації відсотків.

А.КЛЮЄВ також заявив, що в результаті неефективного управління авіапромом, залишається структурна роз`єднаність розробника, виробника, баз технічного обслуговування і ремонту. Це приводить до недостатньої координації дій щодо підтримки льотної придатності літаків, що знаходяться в експлуатації, і просуванню на ринок нових літаків, до невисокої якості технічного обслуговування, вважає депутат. На його думку, необхідна масштабна реструктуризація і технічне переоснащення підприємств авіапрому. А.КЛЮЄВ упевнений, що для ефективності реформ необхідно оптимізувати управління галуззю. «У 2006 році, коли ми створювали держконцерн «Авіація України», нашою метою було зібрати в єдиний кулак усі підприємства – від конструкторських бюро і виробників комплектуючих, до серійних виробників літаків. У результаті ми б одержали потужного гравця на світовому ринку, який міг залучити серйозні інвестиційні ресурси», - заявив А.КЛЮЄВ.

На його думку, важливо удосконалити систему наукового забезпечення авіапрому, зокрема за рахунок створення ряду галузевих науково-дослідних центрів.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні.

Законопроект про державну підтримку літакобудування в Україні, внесений народними депутатами від Партії регіонів, передбачає оподаткування авансових надходжень на літакобудівні підприємства тільки після остаточного виконання контрактів з виробництва авіаційної техніки, звільнення від імпортного мита і ПДВ виробників комплектуючих, які не виробляються в Україні, а також ряд інших заходів. У результаті надання пільг очікується істотне зменшення витрат на виробництво продукції і цикл виробництва, що підвищить її конкурентоспроможність.