Донецькі шахтобудівники мають намір пікетувати Кабмін

Працівники ТОВ «Донецькшахтометробуд» мають намір пікетувати Кабінет міністрів України з вимогою виплати боргів із зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Профспілки працівників вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, вчора, вже вдруге, шахтометробудівники проводили акцію протесту перед будівлею Донецької обласної держадміністрації. Перший раз вони пікетували Донецьку ОДА 12 жовтня 2009 року, намагаючись привернути увагу влади до проблем підприємства – заборгованість по зарплаті і нефінансування будівництва донецького метрополітену.

До другої акції працівників ТОВ «Донецькшахтометробуд» підштовхнула бездіяльність державних структур, наголосили в ППВП. Так, понад місяць тому у Кабмін, Міністерство фінансів і Міністерство транспорту і зв`язку було передано інформацію про проблеми підприємства, але відповіді на неї поки що немає. «За цей час сума заборгованості по заробітній платі збільшилася і вже становить 8,9 млн. грн, - пояснив голова профспілкового комітету підприємства Василь АНТЮШЕНЯ. - Крім того, для забезпечення безпечного стану об`єкту (метрополітену) у 2009 році потрібно 20 млн. грн., але на жоден з цих пунктів грошей у підприємства немає».

За його словами, ситуація ускладнилася тим, що Донецькому метрополітену змінили державне джерело фінансування. Якщо раніше кошти мали надходити із Стабілізаційного фонду, то тепер, згідно із законом про внесення поправок до бюджету на 2009 рік, фінансування здійснюватиметься з прибутку Національного банку України, який становить 9,8 млрд. грн. Також кошти на будівництво метро мали надходити і з четвертого траншу Міжнародного валютного фонду. В отриманні траншу Україні відмовлено, відповідно, фінансування з цього джерела ТОВ «Донецькшахтометробуд» не одержить, констатував В.АНТЮШЕНЯ.

Він висловив обурення тим, що українську владу не спонукає до конкретних дій реальна небезпека виникнення у Донецьку техногенної катастрофи. У зв`язку з припиненням фінансування будівництва метрополітену і припиненням гірничих робіт на його об`єктах, склалася вкрай небезпечна гірничо-геологічна ситуація к підземних виробках метро, що будується. «Така ситуація є небезпекою для розташованих на поверхні житлових будинків, промислових і транспортних споруд і комунікацій», - заявляють у профспілці.

Як один з варіантів розв’язання проблеми працівники підприємства розглядають пікетування Кабінету міністрів України у Києві.