Аграрна палата України негативно оцінює проект бюджету

Аграрна палата України (АПУ) негативно оцінює проект бюджету на 2010 р. щодо фінансування агропромислового комплексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АПУ, про це заявив заступник президента Аграрної палати України з питань стратегічного розвитку Олександр ЖЕМОЙДА.

«Аграріїв не влаштовує ні проект бюджету на 2010 р., ні перспектива фінансування в першому кварталі 2010 р. в обсягу 1/12 бюджетному розпису бюджету 2009 р. або урядового проекту бюджету на 2010 г.», - заявив він. За словами експерта, уряду необхідно наближати фінансування АПК до норм Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 г, тобто в обсягу 5,5% загальних доходів, тоді як в даний час цей показник становить близько 3%.

АПУ пропонує врахувати в Держбюджеті на 2010 рік: часткову диференційовану компенсацію закупівлі виробниками зерна насіння еліти - 340 млн. грн. і 1-ї репродукції - 180 млн. грн.; гарантування кредитів в обсягу не менш як 500 млн. грн. для розвитку матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників; стимулювання селекції в рослинництві і в насіннєвих господарствах - 100 млн. грн.; стимулювання селекції в тваринництві - 210 млн. грн.; стимулювання інтенсивного виробництва цукрового буряку - 20 грн. за тонну при врожайності більш як 300 ц/га; виплату спеціальної бюджетної дотації для збільшення поголів`я корів при річній продуктивності не менше 3500 л молока від корови; спеціальну бюджетну дотацію на виробництво однієї тонни живої ваги свинини - 1250 грн. при живій вазі 95-110 кг; державне гарантування кредитів і стимулювання інвестицій в розвиток матеріально-технічної бази виробництва молока і м`яса (гарантійний фонд - 100 млн. грн.).

АПУ внесла ряд пропозицій для поліпшення фінансово-кредитного забезпечення суб`єктів господарювання в аграрній сфері, зокрема: часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва і фінансову підтримку виробників сільськогосподарської продукції через механізм здешевлення кредитів.

АПУ вважає за необхідне спрямувати не менш як 2,5 млрд. грн. Аграрному фонду і ДАК "Хліб України", а також 3,5 млрд. грн. для бюджетних інвестицій. Аграрна палата вважає за необхідне розробити законопроект про держрегулювання питань бюджетної і податкової політики для стабільного розвитку галузі і сільських територій, а також ухвалення закону про аграрні палати в Україні, зареєстрованого ще в 2008 році, для контролю над витратами Держбюджету через аграрні палати.