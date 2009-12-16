Шлапак про бюджет, обіцянки та рибу, яка згнила з голови

Уряд України повинен негайно сформувати своє бачення щодо Державного бюджету на 2010 рік і подати його до парламенту.

На цьому наголосив у коментарі ЗМІ перший заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента України у Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми маємо повну невизначеність щодо бюджету 2010 року. Якщо уряд і далі не подаватиме бюджету до парламенту, то з 1 січня 2010 року він не матиме жодних законодавчих підстав платити хоча б гривню будь-кому і за будь-якими статтями видатків», – наголосив він.

При цьому О.ШЛАПАК звернув увагу, що українське законодавство взагалі не передбачає в принципі ситуації, коли бюджет навіть не був би поданий до Верховної Ради.

Щодо бюджету 2009 року, представник Президента підкреслив, що в історію українських фінансів він увійде «як найгірший бюджет другого тисячоліття». «Я не бачив бюджету, який би настільки різко відрізнявся від того проекту, який був прийнятий, яким би так цинічно і вручну управляли з боку Кабінету міністрів і Міністерства фінансів», – заявив О.ШЛАПАК.

Характеризуючи головний фінансовий документ країни, він назвав бюджет 2009 року бюджетом «постійних обманів»: «Стільки обіцянок роздавалося в цьому році усім українським громадянам, починаючи від шахтарів, продовжуючи аграріями, закінчуючи бібліотекарями, поштарями і космонавтами, – не перелічити, однак на 90% ці обіцянки виконані не були».

За словами О.ШЛАПАКА, бюджет 2009 року «дуже серйозно розхитує економіку нашої держави». «Як риба гниє з голови, так і подібна організація державних фінансів руйнує економіку країни», – сказав він, додавши, що всі критичні тенденції бюджет цього року «перетягує у 2010 рік».

О.ШЛАПАК повідомив, що за прогнозами Секретаріату Президента України, доходну частину загального фонду бюджету не буде виконано на суму близько 36 мільярдів гривень. «Це цифра просто неймовірна». Він висловив обурення тим фактом, що попри те, що Президент України прогнозував такий розвиток подій і наполягав на необхідності внесення відповідних змін до бюджету 2009 року, цього зроблено не було.

Представник Президента також наголосив, що за час діяльності Юлії ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра прямий державний борг України зріс з 73 млрд. грн. до 225 млрд. грн. станом на сьогодні. Він не виключив, що до кінця цього року борг зросте ще більше.