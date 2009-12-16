Студентам доведеться відробити за навчання примусово?

Міністерство освіти і науки України повертається до ідеї „закріпачення” випускників вищіх навчальних закладів.

Про кореспонденту УНІАН заявив координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ, посилаючись на проект постанови Кабінету міністрів України „Про затвердження Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів України, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”.

За словами А.ЧЕРНИХ, основна суть нових ініціатив МОН полягає у наступному: студент уже на протягом першого семестру навчання у виші повинен буде підписати тристоронню угоду між студентом, керівником вищого навчального закладу та роботодавцем.

Як зазначив А.ЧЕРНИХ, відповідно до проекту урядового рішення, випускник буде звільнений від відпрацювання протягом трьох років лише в разі встановлення у нього 1-2-ї групи інвалідності, якщо випускник – вагітна жінка, встановлення інвалідності 1-2-ї групи у дружини/чоловіка випускника, проходження випускником військової служби або продовження навчання за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем (або в аспірантурі).

"Громадська ініціатива „Студентський захист” буде всіма законними засобами перешкоджати незаконним та антиконституційним ініціативам Міністерства освіти у частині „закріпачення студентів”, - підкреслив А.ЧЕРНИХ.

У "Студентському захисті" нагадують, що це вже не перша спроба Міністерства освіти і науки вирішити питання щодо примусового відпрацювання випускниками вишів.

"Перша спроба „закріпачення” випускників ВНЗ була зроблена минулого року під час розробки МОН проекту нової редакції Закону України “Про вищу освіту”. Серед іншого пропонувався такий підхід: випускники, які навчалися за державним замовленням й уклали відповідну угоду, повинні відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років", – зауважив А.ЧЕРНИХ.

Однак, за його словами, після активного спротиву студентської громадськості наприкінці 2008 року Міністерство освіти відмовилося від такої ідеї.