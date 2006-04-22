Християни в Єрусалимі чекають Благодатного вогню

Тисячі християн з усього світу зібралися у Велику суботу в єрусалимському храмі Гроба Господнього, на прилеглих вулицях і площах в очікуванні Благодатного вогню, який щорічно чудовим чином займається напередодні Великодня, повідомляє РІА «Новости».

Храм Гроба Господнього поділений між декількома християнськими Церквами: велика частина святинь належить Єрусалимській Православній церкві, є також вірменська, коптська, сірійська й францисканська частини. Найсвященніше місце храмового комплексу - каплиця над Гробом Господнім (Кувуклія). Тут знаходиться кам`яне ложе, де покоїлося тіло Христа після Хресної смерті в Страсну п`ятницю і до Його Воскресіння. Саме на цьому кам`яному ложі чудово займається Благодатний вогонь.

Найбільш рання згадка про сходження Святого вогню напередодні Воскресіння Христова (Паски) датується IV століттям. Церковна церемонія отримання Благодатного вогню (літанія) починається з раннього ранку й складається з цілого ряду ритуалів. Спочатку Кувуклію оглядає й опечатує поліція. Старшини православної арабської молоді, сидячи на плечах один в одного й скандуючи "нема віри, окрім віри Православної, Христос - істинний Бог", просять Господа дарувати віруючим Благодатний вогонь.

Опівдні від Єрусалимської патріархії починається Хресна хода до Гроба Господнього, яка завершується перед входом у Кувуклію. В печеру вносять велику лампаду, в якій повинен зайнятися головний вогонь і 33 свічки (за кількістю років земного життя Спасителя).

Єрусалимський патріарх увійде всередину Кувуклії в одному полотняному підряснику - щоб було видно, що він не проносить із собою в печеру сірника або що-небудь ще, за допомогою чого можна добути вогонь. Потім вхід у каплицю опечатають і настане напружена тиша в очікуванні чуда сходження Благодатного вогню.

Вважається, що, якщо вогонь не зійде, це стане жахливою ознакою для всього людства, а ті, хто знаходиться в храмі, загинуть.

Як правило, очікування чуда триває від декількох хвилин до декількох годин. У цей час у храмі гаситься світло. Якийсь час потому в храмі з`являються нез`ясовні сполохи світла, які ніби стікають по стінах і колонах униз, а з отвору в куполі храму на Гроб Господній опускається вертикальний широкий стовп світла. Нерідко в ці хвилини нез`ясовним чином спалахують лампади й свічки в руках віруючих.

Відкриваються двері Кувуклії - й виходить патріарх із Благодатним вогнем. Віруючі, стоять у перших рядах, запалюють від нього свої свічки, й вогонь передається від однієї людини іншій. Перші хвилини цей вогонь має дивовижні властивості - він абсолютно не обпалює.