Зростання ВВП в Україні за підсумками 2010 р. буде близько 3%

Аналітична група міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings із суверенних рейтингів прогнозує, що в 2010 р. у регіоні Європа, Близький Схід і Африка більшість країн із економікою, що розвивається, досягнуть зростання ВВП, зокрема на 4,5% - у Росії, 3% - в Україні й Казахстані та 4% - у Туреччині.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що щодо зіставних компаній із розвинених ринків корпоративні емітенти із ринків, що розвиваються, регіону Європа, Близький Схід і Африка, як очікується, збільшать свої капвкладення в 2010 р., по мірі того як ці компанії матимуть більше оптимізму щодо перспектив зростання свого бізнесу на тлі покращення економічних перспектив. На розвинених ринках не очікується значних змін в інвестиційних планах корпоративних емітентів, за винятком секторів нерухомості й будівництва, в яких прогнозується подальше зниження рівнів інвестицій.

«Плани капітальних вкладень компаній із ринків, що розвиваються, в значній мірі відображають очікування цих емітентів у плані перспектив зростання їхнього бізнесу, – зазначає голова аналітичної групи Fitch по корпоративних емітентах із ринків, що розвиваються, в регіоні Європа, Близький Схід і Африка Реймонд ХІЛЛ. - Проте в деякій мірі прогноз по інвестиціях також відображатиме доступність кредитів і кредитоспроможність окремих галузей і емітентів у ситуації, коли банки, що стикаються з обмеженнями капіталу, стають більш селективними». У поточний період спаду кредитори схильні віддавати перевагу емітентам зі стабільнішими напрямками діяльності, такими як ПЕК, комунальний сектор та інші інфраструктурні галузі.

По 107 рейтингованим компаніям із ринків, що розвиваються, в регіоні Fitch прогнозує сукупне збільшення інвестицій на 14% у 2010 р., і наразі очікується, що інвестиції залишаться приблизно на такому ж рівні в 2011 р. На відміну від ситуації на ринках, що розвиваються, Fitch вважає, що корпоративні емітенти з розвинених ринків матимуть невелике зниження капітальних вкладень у 2010 р., а в 2011 р. послідує зростання, у відсотках виражене невисоким однозначним числом. Підвищення інвестицій очікується в 2010 р. на ринках, що розвиваються, загалом, а зниження інвестицій розцінюється як вірогідне лише в секторах нерухомості й будівництва. Прогнозується загальне зростання капвкладень із очікуваного рівня за 2009 р. у 98 млрд. дол. до 112 млрд. дол. у 2010 р.

Загалом, за прогнозами Fitch, капітальні витрати в емітентів із ринків, що розвиваються, знизилися на 8% у 2009 р. при очікуваному скороченні ВВП на 6,2% у країнах Європи з економікою, що розвивалася, і зростанні в 0,9% на Близькому Сході й в Африці. Тоді як такі галузі, як телекомунікації, обробна промисловість і базові матеріали істотно зменшили капвкладення в 2009 р., такі сектори, як енергетика/комунальний сектор і транспорт, збільшили рівні інвестицій, що відображає більш довгострокові потреби в інвестиціях в інфраструктуру на ринках, що розвиваються.

Згідно з повідомленням, у плані аналізу по секторах рейтингованих корпоративних емітентів, 55% капіталовкладень, очікуваних у 2010 р., належать до нафтогазового сектора, 20% - до транспортного сектора, 10% - до ТМТ (телекомунікації/ЗМІ/технології), 8% - до енергетики/комунального сектора, 6% - до базових матеріалів, при мінімальних рівнях інвестицій, очікуваних в інших секторах.

Тоді як поточні очікування на 2011 р. передбачають рівні інвестицій, аналогічні 2010 р., у разі більш суттєвого економічного зростання, ніж прогнозується наразі, такі галузі, як базові матеріали, обробна промисловість і споживчий сектор, можуть збільшити свої інвестиційні плани в очікуванні підвищення попиту. Така тенденція може сприяти зростанню левереджа в короткостроковій перспективі, що буде необхідно відстежувати на предмет потенційної дії на рейтинги. Водночас поточні рівні рейтингів розглядаються як достатньо захищені на випадок помірного підвищення інвестицій, якщо це супроводжуватиметься зростанням.