Янукович поговорить з Меркель про трубу

Україна має намір відновити переговори з Німеччиною щодо її участі у тристоронньому газотранспортному консорціумі.

Про це інтерв’ю Deutsche Welle заявив прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, питання газотранспортного консорціуму буде однією з тем на переговорах з канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ під час його візиту до Берліна 27 лютого.

Прем’єр зазначив, що після потепління українсько-російських відносин Україна повернулася до питання створення тристороннього консорціуму за участі Росії та Німеччини. Зокрема, зараз ведеться інтенсивний діалог про добудову магістрального газопроводу на ділянці «Богородчани – Ужгород», що дасть можливість збільшити обсяги постачання газу з Росії до Європи приблизно до 20 млрд. кубометрів.

„Ми за те, щоб об’єднати зусилля імпортерів газу, тобто Росії, Євросоюзу, який потребує сьогодні додаткових обсягів постачання газу і, безумовно, України, яка в змозі транспортувати ці додаткові обсяги”, - сказав прем’єр.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що з економічної точки зору цей проект дуже вигідний для всіх учасників майбутнього консорціуму, а для його реалізації зараз немає ніяких перешкод.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2006 р. міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО заявив, що Україна розглядає Німеччину як партнера газотранспортного консорціуму на ринку збуту газу.

При цьому він додав, що даний варіант газотранспортного консорціуму розглядається у форматі домовленостей 2004 року (влітку 2004 року Україна і Росія погоджували перехід до реалізації інвестиційної фази консорціуму з 1 вересня 2004 року - УНІАН), яка передбачає будівництво газопроводу “Богородчани-Ужгород”.

«Продовження цього діалогу ми плануємо найближчим часом», - додав міністр, при цьому зазначивши, що в документах щодо створення консорціуму не передбачається участь інших країн. «У документах не передбачається участь інших країн в консорціумі», - сказав Ю.БОЙКО.

«Було б великою несподіванкою, якби до трьох сторін приєдналася ще одна сторона», - сказав у свою чергу співголова Групи з німецької сторони, державний секретар Федерального міністерства економіки Німеччини Бернд ПФАФФЕНБАХ, відповідаючи на запитання про можливу участь в консорціумі Сполучених Штатів Америки.

Довідка УНІАН. Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України створено відповідно до домовленостей, зафіксованих в заяві Президентів Росії і України про стратегічну співпрацю в газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також міжурядової угоди від 7 жовтня 2002 року. Засновницькі документи про створення ООО «Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України» за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» були підписані 29 жовтня 2002 року.

Передбачалася також можливість участі Німеччини в консорціумі, проте досі це питання не вирішене.

31 серпня 2004 року збори учасників ООО «Міжнародний консорціум з управління і розвитку ГТС України» узгодили перехід до реалізації інвестиційної фази консорціуму з 1 вересня 2004 року. Першим етапом інвестиційної фази визначено будівництво магістрального газопроводу «Богородчани-Ужгород» протяжністю 234 км.