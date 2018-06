Барабанщик «Бітлз» святкує 70-річчя

Британський музикант, барабанщик групи The Beatles Рінго Старр відзначає сьогодні 70-ліття.

З музикантами The Beatles він зустрівся в Гамбурзі в жовтні 1960 року, а в серпні 1962 року змінив за ударними Піта Беста. Незвжаючи на несприйняття з боку шанувальників Беста, Старр виявився для The Beatles ідеальним барабанщиком. Віддаючи лідируючі функції Полу Маккартні і Джону Леннону, Рінго бездоганно виконував свої обов`язки. Крім того, він не страждав від амбіцій, мав миролюбний характер і прекрасне почуття гумору. Старр вніс до репертуару групи чимало цитат, деякі з яких стали назвами пісень, як Eight days а week і Hard day`s night. За роки роботи з Beatles, Старр зарекомендував себе не тільки як досвідчений ударник, але і як співак - його м`який баритон можна чути на декількох піснях з репертуару групи, зокрема на знаменитій Yellow Submarine.

Эхо Москвы