Єхануров звільнив першого заступника Івченка

Кабінет міністрів своєю постановою звільнив Андрія ЛОПУШАНСЬКОГО з посади першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України". Про це говориться в постанові Кабміну (№558 від 27 квітня), текст якої сьогодні розміщено на сайті уряду.

"Звільнити… у зв`язку з переходом на виборну посаду", – говориться в постанові.

Як повідомляв УНІАН, А.ЛОПУШАНСЬКИЙ обіймав посаду першого заступника голови правління «Нафтогазу України» з липня 2005 року.

А.ЛОПУШАНСЬКОГО визнано обраним до Верховної Ради від блоку «Наша Україна» (№70 у списку).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 роки і реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.