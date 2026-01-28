Популярний італійський курорт вводить зони, призначені тільки для місцевих жителів

Безліч іноземних туристів товпляться в популярному місці для фотосесій у селі.

Мальовниче село Фунес в Італії стало жертвою власної краси, змусивши місцеву владу посилити контроль за постійно зростаючою кількістю туристів. Про це пише timeout.

Вона знаходиться в самому серці Доломітових Альп в німецькомовному Південному Тіролі на півночі Італії. Безліч іноземних туристів товпляться в популярному місці для фотосесій в селі. У соціальних мережах це місце стало одним з найбільш впізнаваних в Доломітах: мальовнича церква XV століття, що затьмарює значні вершини гір Одле.

Як повідомляє The Times, раптова популярність цього місця в соціальних мережах призвела до зростання міжнародного туризму. Це викликало збільшення випадків незаконного проникнення на територію, заторів і забруднення навколишнього середовища сміттям.

Відзначається, що для зниження наростаючої напруженості між місцевими жителями і туристами, місцева влада вживає заходів. Цього року, в розпал туристичного сезону, з середини травня по листопад, будуть встановлені бар'єри, що закривають дорогу для всіх, крім місцевих жителів і тих, хто забронював нічліг. Любителям одноденних поїздок, які прагнуть зробити фотографії, доведеться пройти 15 хвилин пішохідною стежкою, щоб помилуватися цим приголомшливим видом.

Цікаво, що це буде друга спроба міста заблокувати доступ відвідувачів до оглядового майданчика за допомогою барикад. Три роки тому туристи "слідували за місцевими жителями через відкриті бар'єри або об'їжджали їх". Цього року бар'єри будуть перенесені на ширшу ділянку дороги, щоб запобігти заторам, і будуть охоронятися персоналом.

У минулому власники місцевих підприємств намагалися блокувати одноденних туристів за допомогою платних турнікетів, цей метод був прийнятий і землевласниками поблизу популярного пішохідного маршруту в Одлесі цього літа.

Цікаво, що регіон Доломіти, відомий своїми культовими, гострими горами, невеликими селами і одними з найкрасивіших пішохідних маршрутів у світі, швидко став найпопулярнішим (або, скоріше, найкрутішим) туристичним напрямком в Італії.

