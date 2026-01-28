Втрати України та Росії наближаються до 2 мільйонів, і це не ще не кінець, - аналітики

Путіна цілком влаштовує поточний рівень втрат, і він готовий воювати далі, вважають аналітики.

Сукупні втрати Росії та України з лютого 2022 року наближаються до рубежу в 2 мільйони осіб лише серед військових. Про це йдеться у новому звіті американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

На думку аналітиків, цей психологічний рубіж війна перетне вже "до весни". Аналітики зазначають, що Росія зазнає найбільшої кількості втрат серед військових за увесь час після Другої світової війни.

Так, у звіті CSIS стверджується, що з лютого 2022 року по грудень 2025 року Росія втратила 1,2 мільйона військовослужбовців, в тому числі 325 000 загиблими.

Відео дня

"Незважаючи на заяви про імпульс на полі бою в Україні, дані показують, що Росія платить надзвичайну ціну за мінімальні здобутки та занепадає як велика держава. Жодна велика держава не зазнала навіть близької кількості втрат чи смертей у жодній війні з часів Другої світової війни", – йдеться у звіті.

Військові втрати України американські аналітики оцінюють у 500–600 тисяч, з яких до 140 000 – убитими.

Вищі втрати Росії, порівняно з Україною, експерти пояснюють комплексом причин: нездатність Росії ефективно вести спільні бойові дії, погана тактика та навчання, корупція, низький моральний дух, а також ефективна стратегія глибокоешелонованої оборони України.

"Однак президента Путіна не лякає високий рівень втрат і смертності, а економічний спад у Росії навряд чи змусить Кремль сісти за стіл переговорів – принаймні на умовах, прийнятних для України чи Європи. Путін може бути готовий погодитися на високу кількість втрат і смертей, оскільки більшість цих солдатів походять з таких регіонів, як Далекий Схід і Північний Кавказ, а не з політично важливих для нього районів, таких як Москва та Санкт-Петербург", - йдеться у звіті CSIS.

Також аналітики констатують, що Путін і його пропаганда досягли значних успіхів у своїй дезінформаційній кампанії, переконавши деяких західних політиків, зокрема у Вашингтоні, що перемога Росії неминуча, "попри вагомі докази протилежного".

Війна в Україні: стратегічна ситуація

Як писав УНІАН, після чотирьох років війни Росія повністю вичерпала складські запаси сучасних танків. Тепер військо забезпечується лише за рахунок обмеженого нового виробництва та запасів морально застарілих танків Т-62.

Також ми розповідали, що Україна досягає помітного прогресу в розвитку наземних військових роботів, значно випередивши у цьому західні компанії. Українські роботи вже виконують увесь комплекс завдань – від логістики і розвідки до штурмів та оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: