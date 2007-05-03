Із теплоходів, які викинуло на берег під Одесою, можна зробити готель чи ресторан

Два іноземні теплоходи, що 23 березня сіли на мілину в районі селища-курорту Затока, можуть бути використані як плавучі готелі чи ресторани. Таку думку висловив сьогодні на прес-конференції заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Микола СЕРДЮК.

„Передусім маю на увазі суховантажний "Фенікс" під прапором Коморських островів, - зазначив М.СЕРДЮК. - Судно одержало дві пробоїни. У разі порiзки теплохода на металобрухт можна буде виручити не більше 19-20 тис. дол. Щодо другого теплохода, то власник "Бека-1" (під прапором Камбоджі) хоче зняти судно з мілини. І фахівці Дніпропетровського ремонтно-технічного заводу обіцяють справитися з завданням без днопоглиблювальних робіт (риття каналу завдовжки 250 м, шириною 50 м і глибиною 5 м), про що раніше заявляв МНС України. Дніпропетровські спеціалісти планують підняти судно з піску і буксирами вивести з Дністровського лиману в море”.

М.СЕРДЮК зауважив, що здійснити це можливо „лише за наявності позитивного висновку за результатами екологічної експертизи. В iншому разі у „Беки-1” також два варіанти подальшої долі: порiзка на металобрухт або облаштування готелю чи ресторану”.

Переговори про використання теплоходів як готелiв або ресторанiв, за словами віце-губернатора, вже ведуться із представниками селищної ради Затоки.

За його даними, білгород-дністровські підприємства "Екологія" та "Екосервiс" відкачали з "Фенікса" 60 з 67,7 т нафтопродуктів. Вiдкачується також вода, що потрапила через пробоїни до машинного відділення. Однак кількість відкачаної рідини приблизно збігається з обсягом води, яка продовжує заливатися всередину судна. Тому першочерговим завданням, вважає М.СЕРДЮК, „є заварювання пробоїн судна”.

Заступник голови облдержадміністрації спростував інформацію про викид нафтопродуктів в акваторії (27 квітня головний санітарний лікар Одещини Любов ЗАСИПКА заявила, що в районі аварії виявлене забруднення нафтопродуктами). „Влада не може висунути претензій капітанам і власникам суховантажників, - підсумував М.СЕРДЮК. – Згідно з нормами міжнародного морського права, ситуація вважається форс-мажорною: у районі Затоки вперше була зафіксована швидкість вітру, що перевищила 30 м/с”.