ПОРА привітала Януковича з перспективою розвитку національного консенсусу
Та висунула вимоги до всіх політсил
Громадянська партія «ПОРА» вважає, що консенсусне рішення щодо проведення дострокових виборів до ВРУ створило принципово нову якість української політики, стало справжньою перемогою демократичних сил та наслідком стратегічної і безкомпромісної позиції Президента України.
Про це йдеться в переданій УНІАН заяві ГП “Пора”.
У заяві наголошується, що «Пора» “вітає рішення прем’єр-міністра України про підтримку дострокових виборів до Верховної Ради та вважає це відповідальним кроком, що дає перспективу для розвитку національного консенсусу”.
«Пора» переконана, що “тепер обов’язком прогресивних політичних сил є негайний розвиток національного компромісу у напрямку здійснення Національного прориву – плану системних і радикальних реформ, що перетворять Україну у провідну і модернізовану державу ХХІ століття”.
У зв’язку з цим «Пора» вимагає від політичних сил – учасників виборчих перегонів - зміни головної теми помаранчево-синього протистояння на відкриту конкуренцію ідей щодо реалізації радикальних перетворень в Україні.
«Пора» переконана, що такі зміни можуть відбутися лише у випадку радикального оновлення політичних еліт через ревізію, очищення і оновлення виборчих списків.
Тому «Пора» закликає до негайного створення вже у рамках виборчої кампанії надпартійної групи з числа представників різних політичних сил для розробки календарного порядку для здійснення Національного прориву, що передбачає:
“створення найліберальнішого в Європі економічного середовища та найлояльнішої податкової системи „без преференцій”;
децентралізацію і модернізацію державного управління; забезпечення повної самоврядності територіальних громад та ліквідацію галузевих напрямків державного управління;
встановлення приватної форми власності на всі види земельних ресурсів та створення ліберального ринку землі;
проведення рівноправної національної амністії капіталів та закріплення твердих прав власності;
встановлення чіткого переліку пріоритетів економічного розвитку;
створення Євро-Українського енергетичного консорціуму;
здійснення бюджетної, адміністративно-територіальної та судово-правової реформ;
роздержавлення природних монополій (мінімізація їх кількості та впливу на національну економіку);
реформу базової національної інфраструктури;
радикальне обмеження функцій і впливу держави на суспільні взаємовідносини”.