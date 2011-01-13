Експерти спрогнозували ставки за валютними кредитами

У 2011 році ставки за валютними кредитами коливатимуться в діапазоні 14-15% річних, проте вже до середини року (якщо заборона на таке кредитування не буде відновлена) впадуть до 11-12%.

Про це пише Comments.ua.

Як відзначає видання, 1 січня закінчився термін мораторію на валютне кредитування фізичних осіб (заборона на видачу позик у ВКВ містилася відразу в двох документах - постанові НБУ №319 і антикризовому Законі №1533-VI «Про заходи щодо подолання наслідків фінансової кризи в Україні», ухваленому в червні 2009 року). Подальша доля валютного кредитування буде вирішена вже найближчим часом на одному із засідань правління НБУ.

«Не сумніваюся, що кредитні продукти у валюті з`являться в арсеналі всіх без винятку банків. Ринок надмірно насичений валютними ресурсами і розмістити їх в кредитах хотіли б багато банків», - прогнозує голова наглядової ради банку «Національний кредит» Андрій ОНІСТРАТ.

Першими за видачу валютних кредитів, швидше за все, візьмуться «доньки» іноземних банків. «Банки з іноземним капіталом готові й мають можливість відновлювати кредитування в іноземній валюті, оскільки доступ до зовнішніх ресурсів для них є більш відкритим і вартість нижча, ніж на внутрішньому ринку. Крім того, швидке відновлення економіки навряд чи можливе без валютних кредитів», - переконаний старший експерт відділу ринкової аналітики Укрсиббанку BNP Paribas Group Юрій РУДЕНКО.

На думку фінансистів, після тривалого застою на кредитному ринку, багато в чому пов`язаного з дорожнечею гривневих позик (ставки за ними становлять від 20% річних), попит на дешеві валютні позики може виявитися досить високим. За підрахунками банкірів, ставки за валютними кредитами на перших порах коливатимуться в діапазоні 14-15% річних, проте вже до середини року (якщо заборона на таке кредитування не буде відновлена) впадуть до 11-12%.

Правда, відзначає видання, значного зростання кредитного портфеля у валюті банкіри все ж таки не чекають. Одна з причин, що стримують зростання обсягів видачі позик у ВКВ, а також побічно впливають на їх ціну - жорсткі нормативи резервування за такими позиками, затверджені Нацбанком. Крім того, важливим стримуючим чинником є високі валютні ризики. З цієї причини ряд банків і взагалі мають намір відмовитися від видачі позик у ВКВ. «Населення має брати кредити в тій валюті, в якій одержує дохід. Валютні ж позики слід дозволити лише для підприємств з валютною виручкою», - заявив голова правління банку «Форум» Commerzbank Group Ярослав КОЛЕСНИК.

Фінансисти допускають, що валютне «перемир`я», що наступило зараз, триватиме недовго. Законопроект №7351 про захист прав кредиторів і споживачів фінансових послуг, який містить норму, що назавжди забороняє кредитування фізичних осіб у валюті, було внесено до парламенту ще наприкінці минулого року. За оцінками експертів, шанси його ухвалення досить високі. «Тому навіть якщо впродовж якогось часу валютне кредитування фізичних осіб і буде дозволено (після 1-го січня і до ухвалення цього закону), навряд чи банки поспішать його повертати», - прогнозує голова правління OTP Bank Дмитро ЗІНКОВ.