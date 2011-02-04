Відомий археолог став науковим керівником "Парку Київська Русь"

Заступник директора Інституту археології Національної Академії Наук України Гліб ІВАКІН став науковим керівником проекту «Парк Київська Русь», що на Київщині. Про це УНІАН повідомив автор проекту «Парк Київська Русь», президент благодійної організації «Слов’янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО.

«Гліб ІВАКІН - член Міжнародного історичного клубу, створеного на базі Парку, давно знайомий з нашим проектом. Тому відрадно, що саме він став науковим керівником «Парку Київська Русь». Це видатна особистість, один з найкращих знавців історії Київської Русі. Тому переконаний, що за участі Гліба Юрійовича наш проект буде розвиватися ще активніше», - зазначив В.ЯНЧЕНКО.

Водночас він звернув увагу, що на плечах наукового керівника відповідальність за те, щоб у реалізації проекту враховувалися і використовувалися всі останні наукові данні археології та історії.

«Це головне. Оскільки суть нашого проекту – наукове відтворення Дитинця Києва з максимальною історичною достовірністю», - прокоментував автор проекту.

В.ЯНЧЕНКО додав, що раніш науковим керівником проекту «Парк Київська Русь» був відомий археолог Костянтин Гупало. Він присвятив проекту відтворення Дитинця стародавнього Києва кілька років. Торік, 7 березня на 62-му році життя К.Гупало пішов із життя.

Довідка УНІАН. Гліб Юрійович ІВАКІН - вчений у галузі історії й археології Київської Русі та пізньосередньовічної України. Член-кореспондент Національної академії наук України (2009), доктор історичних наук (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1983, 2002).

Народився 30 січня 1947 року в м. Києві. Від 1974 року працює в Інституті археології АН України (нині Інститут археології НАН України): з 1997 року – провідний науковий співробітник, від 2003 року – заступник директора з наукової роботи.

Брав участь у розкопках археологічних пам’яток Києва 10–18 ст. на Подолі, Печерську, у Верхньому Києві, Гончарах і Кожум’яках та в інших історичних місцях, очолював архітектурно-археологічні дослідження під час відновлення Михайлівського Золотоверхого собору, Успенського собору Києво-Печерської лаври, церкви Успіння Пресвятої Богородиці Пирогощі. Одним із перших звернув особливу увагу на необхідність археологічного дослідження одного з «темних» періодів історії України – післямонгольських часів (2-га пол. 13–17 ст.). Опікується створенням заповідних та охоронних зон Києва й інших історичних центрів України.

Центр культури і мистецтва «Парк Київська Русь» розташований у с.Копачів Обухівського району Київської області.