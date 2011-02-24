Тігіпко: світова кон'юнктура сприяє нам

Україні потрібно прискорити процес створення незалежної компанії з управління газотранспортною системою (ГТС) і почати її акціонування з участю ЄС і Росії.

Так віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики України, голова партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО прокоментував повідомлення енергокомпанії British Petroleum про те, що вартість будівництва газопроводу Nabucco з Центральної Азії до Європи зросла за останні роки з 7,9 до 14 млрд. євро, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Євросоюз планує вкласти величезні кошти в будівництво труби, яка ніколи себе не окупить – тим більше з урахуванням дестабілізації Близького Сходу, що посилюється. Росія планує ще більше вкласти в «Південний потік». Все це не має сенсу порівняно з інвестиціями у розвиток української ГТС», - сказав С.ТІГІПКО.

Він нагадав, що з моменту усунення політичних протиріч між Києвом і Москвою Європа забула про те, що таке загроза «газової війни».

«Цієї зими ніхто навіть не обговорював ризики зриву поставок палива європейським споживачам. Просувати в цій ситуації альтернативні проекти – означає переслідувати політичні, геополітичні, які завгодно інші, але тільки не економічні цілі», - заявив віце-прем`єр.

При цьому, на його думку, Україні не варто затягувати зі створенням акціонерної компанії з управління ГТС, власниками пакетів у якій стали б «Газпром» і європейські енергетичні концерни.

«Світова кон`юнктура сприяє нам і робить обхідні трубопроводи нерентабельними, але без забезпечення прямого доступу Росії і ЄС до управління ГТС ці проекти можуть стати реальністю, здатною підірвати стратегічні позиції України», – підкреслив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня М.АЗАРОВ заявив, що не виключає можливості створення спільного підприємства між Україною, ЄС і Росією, яке забезпечуватиме транспортування гарантованих обсягів російського газу до Європи, якщо це дасть можливість переглянути формульній підхід визначення ціни на газ для України.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресорних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тис. км в однонитковому обчисленні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.