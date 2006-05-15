Служба безпеки ”Приватбанку” запобігла двом аферам

Дві афери з використанням фальшивих документів попередили співробітники служби безпеки КБ «ПриватБанк» у Києві. Про це УНІАН повідомила прес-служба банку.

Як зазначається в повідомленні, в першому випадку четверо шахраїв намагалися одержати кредити в одному з торгових центрів за підробленими документами. Пред`явлені довідки з місця роботи були заповнені одним почерком, а підприємства, реквізити яких були вказані на бланках, виявилися давно ліквідованими. Затримані зізналися, що фіктивні довідки вони придбали за пристойну винагороду в однієї молодої особи. Аферисткою виявилася 24-річна киянка, яка вже досить давно заробляла на життя подібним способом. Під час обшуку в її квартирі було виявлено фірмові бланки восьми неіснуючих підприємств. Проти киянки за підробку документів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Ще одна група шахраїв, що виготовляють фальшиві документи, була виявлена в другому київському магазині. Поки зловмисниці оформляли за фіктивними паперами кредитний договір, прибули співробітники служби безпеки «ПриватБанку». Позичальниця зізналася, що фальшиву довідку їй за 100 грн. надав знайомий.

Працівники служби безпеки «ПриватБанку» спільно з правоохоронними органами Києва розробили заходи, в результаті яких через кілька днів були затримані двоє шахраїв. За першим, як з`ясувалося, вже числився один незаконно одержаний кредит. Другий збував за гроші підроблені довідки про доходи. Обидва ніде не працювали, а кошти, одержані від шахрайської діяльності, витрачали на придбання наркотиків. Стосовно шахраїв порушено дві кримінальні справи за ст. 358 Кримінального кодексу.