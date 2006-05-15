”Гостомель” відновлять для міжнародних польотів

Кабінет Міністрів України розпорядився відновити використання аеродрому «Гостомель» для міжнародних польотів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМУ, це рішення закріплене розпорядженням уряду №270-р від 11 травня 2006 р.

Згідно з документом, визнається таким, що втратило дію, розпорядження Кабміну від 30 листопада 2004 р. У зв`язку з чим поновлюється дія розпорядження уряду № 678 від 15 жовтня 1992 р. щодо використання аеродрому «Гостомель» для міжнародного повітряного сполучення.

Крім того, документом рекомендовано Мінпромполітики під час розробки фінансового плану державного підприємства «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова» на відповідний рік передбачити спрямування коштів, які будуть одержані від діяльності аеродрому «Гостомель», на розвиток авіаційної галузі.

Держмитслужбі доручено вжити заходів до посилення митного контролю в пункті пропуску через державний кордон на аеродромі «Гостомель».

Нагадаємо, 30 листопада 2004 р. уряд розпорядився частково замінити розпорядження від 15 жовтня 1992 р. і встановити, що пункт пропуску через держкордон на аеродромі «Гостомель» використовується виключно для переміщення товарів, призначених для АНТК ім. Антонова, військового майна, товарів за держзамовленням і таких, що підлягають експертному контролю, а також вантажів гуманітарної допомоги.