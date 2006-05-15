Польський аль Капоне відмиває гроші в Одесі

Відомий польський журнал «Впрост» у сьогоднішньому номері публікує статтю про «найбільшого польського мафіозі», який відмиває кошти на нерухомості в українському місті Одеса.

Йдеться про Мар’яна Ришарда КОЗИНУ, який народився в польському місті Катовіце. Як пише видання, у злочинному світі він відомий за прізвиськом «Бараніна», а також як Рікардо ФАНІНІ, Ричард РОКС.

Як зауважує польський тижневик, правоохоронці половини країн Європи, а також США слідкують за ним понад 20 років, переслідуючи по п’ятах.

У Польщі Р.КОЗИНА відомий у зв’язку з гучним скандалом – так званої “справи Орлену”, який розслідувала спеціальна комісія Сейму. У причетності до цього скандалу звинувачували попереднє керівництво Польщі.

Як стверджує «Впрост», досі вдалося лише довести причетність Р.КОЗИНИ до фінансових махінацій у фірмі, яка виробляє горілку «Кремлівська», за що обвинувачений отримав 4 роки в’язниці у Бельгії, але був звільнений достроково і повернувся до «своїх інтересів».

Як з’ясувало польське видання, бельгійська прокуратура проводить слідство у справі причетності Р.ФАНІНІ до відмивання коштів. Як підтвердила журналу речник прокуратури в Антверпені Домінік РЕЙНЕРС, бельгійські слідчі попросили про допомогу українську владу, бо, за їх інформацією, Р.ФАНІНІ кошти, отримані злочинним шляхом, інвестує у нерухомість в Одесі.

Група експертів країн «Великої вісімки», яка опікується питаннями міжнародної організованої злочинності, спирається на дані МВС Росії від 1996 року, де групу Р.ФАНІНІ ставлять в один ряд з організацією Семена МОГИЛЕВИЧА, який має репутацію одного з найбільш небезпечних лідерів злочинного світу в Росії.

«Впрост» називає Р.ФАНІНІ польським аль Капоне.