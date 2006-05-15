Регіони взяли паузу

Член політради Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ заявляє, що “помаранчеві” ігнорують позицію Партії регіонів на засіданнях робочої групи з підготовки першого засідання новообраної Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член політради Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ.

За його словами, «використовуючи арифметичну більшість, три фракції (йдеться про представників “Нашої України”, БЮТ та СПУ – УНІАН), повністю ігнорують точку зору Партії регіонів та КПУ і фактично роблять з нас статистів, які начебто беруть участь (у засіданнях робочої групи - УНІАН), але нічого не вирішують».

Є.КУШНАРЬОВ заявляє, що Партія регіонів з такою позицією не згодна. За його словами, представники партії попросили перерву до завтра і сьогодні на президії вирішуватимуть «чи брати участь у цьому помаранчевому спектаклі, чи ні».

Представник робочої групи від «Нашої України» Петро ПОРОШЕНКО висловив сумнів у тому, що думка Є.КУШНАРЬОВА з цього питання «відображає позицію Партії регіонів». Він вважає, що сьогодні на засіданні робочої групи було зроблено все для того, щоб врахувати позицію цієї політичної сили і одним із свідчень цього є обрання представника Партії регіонів Василя ХАРИ заступником голови робочої групи з підготовки першого засідання ВР 5-го скликання.