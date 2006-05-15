Семенюк знайшла нових претендентів на ”Криворіжсталь”

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК повідомила сьогодні журналістам про нових претендентів на «Криворіжсталь», які готові заплатити за підприємство більшу суму, ніж його нинішні власники.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, йдеться про іноземних інвесторів, які готові придбати меткомбінат для того, щоб не було монополії не тільки в Україні, але й у світі». Ці інвестори, повідомила В.СЕМЕНЮК, можуть «заплатити й більше», ніж теперішній власник «Криворіжсталі».

Голова Фонду держмайна відмовилася назвати інвесторів, зазначивши, що це є комерційною таємницею.

В.СЕМЕНЮК також сказала, що в п`ятницю, 12 травня, Фонд держмайна направив офіційне подання власникам «Криворіжсталі», в якому чітко визначив свої претензії щодо невиконання ними взятих на себе інвестиційних зобов`язань, а також визначив крайній термін їх виконання - 6 червня.

Довідка УНІАН. У листопаді 2005 року контрольний пакет акцій ВАТ «Криворіжсталь» у розмірі 93,02% статутного фонду придбала компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) за 24,2 млрд. грн. при стартовій ціні 10 млрд. грн. Згодом комбінат був перейменований у «Міттал Стіл Кривий Ріг».

6 травня 2006 р. Фонд державного майна України заявив про намір звернутися до суду, якщо новий власник ВАТ «Криворіжсталь» впродовж 30 днів не виконає інвестзобов`язань, до виконання яких у Фонду є претензії (виплата «тринадцятої» зарплати й збільшення тарифу по оплаті праці, виходячи з мінімального прожиткового рівня - УНІАН).

10 травня адміністрація ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» (МСКР) надіслала голові Фонду державного майна України лист, в якому висловила свою незгоду із заявою Фонду про невиконання новим власником заводу договірних зобов`язань купівлі-продажу «Криворіжсталі».

Адміністрація «Міттал Стіл Кривий Ріг» заявила про те, що умови договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Криворізький гірничо-металургійний комбінат «Криворіжсталь» від 28 жовтня 2005 року № КПП-497 виконуються.

«Міттал Стіл Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Виробничі потужності комбінату розраховані на випуск більше 20 млн. тонн металопрокату, сталі й чавуну на рік. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт. Дохід від реалізації продукції підприємства в I кварталі 2006 року становив 2 млрд. 822 млн. 165 тис. грн.

Компанія Mittal Steel Germany GmbH входить до складу міжнародного холдингу Mittal Steel - найбільшого в світі виробника сталі. Холдинг володіє операційними потужностями в 16 країнах на 4-х континентах. Дохід "Mittal Steel" за 2005 рік становив 28,1 млрд. дол., відвантаживши 49,2 млн. тонн продукції.

В даний час Mittal Steel має намір стати світовим лідером металургійного ринку, який вироблятиме понад 100 млн. тонн продукції на рік, придбавши Arcelor.