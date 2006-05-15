Київ оголосив тендер на ремонт будівлі мерії

Управління справами Київської міської державної адміністрації оголосило тендер на ремонт і реконструкцію адміністративної будівлі Київміськадміністрації на вулиці Хрещатик, 36.

Про це йдеться у повідомленні управління.

Згідно з повідомленням, ремонтні роботи будуть проводитися з червня 2006 по грудень 2010 року.

Тендер заплановано на 25 травня. Він включає проведення зовнішніх і внутрішніх ремонтних робіт, а також реконструкцію сесійної зали Київської міської ради.

Управління визначило в умовах тендеру додаткові вимоги до майбутнього виконавця робіт - провести ремонт у стислі терміни, а саме - раніше 2010 року.