Україна міняє порожні газові труби на повні

До серпня ц.р. Україна має намір поставити до Туркменістану трубну продукцію на 58 млн. дол. у рахунок погашення заборгованості за газ, спожитий у 2003–2005 роках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, про це сьогодні в ході робочої наради з питань постачання газу в Україну повідомив прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ.

При цьому глава уряду вказав, що на сьогодні загальна сума заборгованості України за газ перед Туркменістаном становить 63 млн. дол.

У ході наради прийнято рішення про формування делегації на чолі з міністром палива та енергетики Іваном ПЛАЧКОВИМ для продовження переговорів з Туркменістаном про постачання газу. Передбачається, що делегація буде сформована до 24 травня, повідомили в прес-службі.