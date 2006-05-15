Православні педагоги дають оцінку системі освіти в країні

В УНІАН відбудеться прес-конференція Всеукраїнського православного педагогічного товариства на тему: “Про Міжнародну науково-практичну конференцію: “Національна система освіти та виховання в Україні: історія, теорія, практика”. В роботі візьмуть участь – директор Українського коледжу ім. В.Сухомлинського, член-кореспондент АПН України Василина Хайруліна, академік АПН України, академік-секретар Відділення педагогіки і психології вищої школи, професор Микола Євтух, голова Всеукраїнського Православного педагогічного товариства, протоієрей Анатолій Затовський; співробітник Синодального відділу релігійної освіти, катехизації та місіонерства УПЦ, протоієрей Андрій Ткачов; голова Вінницької асоціації православних педагогів, директор загальноосвітньої школи м.Вінниця Олександр Гресько (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 280-48-59.

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