Бджолярі з різних регіонів зберуться до Києва: виставка-ярмарок

20-21 травня на території Інституту бджільництва ім. П.І.Прокоповича в Києві (вул.3аболотного,19) буде проведено весняну виставку-ярмарок „Бджільництво-2006”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі столичної міської державної адміністрації, на виставці-ярмарку передбачено показ досягнень і реалізації продукції галузі бджільництва з усіх регіонів України.

Ярмарок працюватиме два дні з 9.00 до 17.00.