Nemiroff реорганізується: прес-конференція представників компанії

Прес-конференція представників компанії Nemiroff на тему: "Реорганізація управлінської структури Nemiroff Холдинг: впровадження міжнародних стандартів управління бізнесом". В роботі візьмуть участь: член Ради директорів Nemiroff Холдинг Яков Грибов, президент Управляючої компанії Nemiroff, член Ради директорів Nemiroff Холдінг Олександр Глусь (вул. Рейтарська, 8/5-А).

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